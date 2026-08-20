Un nuovo episodio di sovraffollamento ha interessato il Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari nella mattinata del 19 agosto 2026. Il sindacato Nursing Up ha segnalato che ben ventuno pazienti, dopo essere stati già visitati, erano ancora in attesa di ricovero. Questi pazienti sono stati costretti a permanere sulle barelle all’interno della struttura, in attesa del trasferimento nei reparti appropriati, evidenziando una criticità nella gestione dei posti letto e nell'assistenza.

Il fenomeno, comunemente definito 'boarding', si verifica quando i pazienti che hanno completato il loro percorso diagnostico e assistenziale non possono essere trasferiti nei reparti di degenza a causa della mancanza di posti letto disponibili.

Questa situazione, secondo quanto sottolineato da Nursing Up, aggrava significativamente il carico di lavoro per il personale sanitario. Gli operatori si trovano infatti a dover gestire contemporaneamente sia i nuovi casi urgenti sia i pazienti già trattati ma in attesa di ricovero, il tutto in un ambiente che non è strutturalmente progettato per ospitare degenze prolungate.

Le criticità e l'appello del personale sanitario

Andrea Cattarin, dirigente sindacale di Nursing Up, ha espresso una ferma posizione sulla situazione, dichiarando che «il Pronto Soccorso non può trasformarsi in un reparto di degenza ordinaria». Ha inoltre evidenziato come tale condizione «non sia umanamente sostenibile per gli operatori», mettendo in luce le difficoltà quotidiane affrontate dal personale.

Il sindacato ha chiarito che questa criticità non è isolata al solo presidio del Santissima Trinità, ma rappresenta un problema che interessa l’intero sistema ospedaliero regionale.

Nursing Up ha ribadito la necessità di interventi strutturali urgenti, focalizzati sia sulla gestione dei posti letto sia su una maggiore integrazione tra l’ospedale e il territorio. Per affrontare questa emergenza, il sindacato ha rivolto un appello diretto all’Assessorato regionale alla Sanità. La richiesta è di un intervento immediato che possa garantire condizioni di lavoro sostenibili per il personale sanitario e, al contempo, assicurare un’assistenza adeguata e tempestiva ai cittadini che necessitano di cure.

Il ruolo dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari

L’ospedale Santissima Trinità si configura come uno dei principali presidi ospedalieri di Cagliari e dell’intera regione Sardegna. La struttura offre una vasta gamma di servizi, inclusi il Pronto Soccorso, reparti specialistici e attività di degenza, svolgendo un ruolo cruciale nell’assistenza sanitaria per l’area metropolitana e le zone limitrofe. La gestione dell’ospedale è affidata all’Azienda Ospedaliera Brotzu, che coordina diversi servizi sanitari nel territorio cagliaritano.

La corretta gestione del Pronto Soccorso e una adeguata disponibilità di posti letto sono elementi imprescindibili per garantire la continuità assistenziale e la sicurezza dei pazienti, specialmente durante i periodi di maggiore afflusso.

L’episodio di sovraffollamento segnalato dal sindacato evidenzia l'urgenza di adottare soluzioni strutturali e organizzative efficaci per affrontare il fenomeno e migliorare complessivamente l’efficienza del sistema ospedaliero regionale, assicurando un servizio sanitario più resiliente e reattivo alle esigenze della comunità.