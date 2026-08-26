Il Cagliari Calcio ha annunciato il proprio sostegno alla campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue, promossa dall'Azienda ospedaliero-universitaria (Aou) di Sassari e dall'Azienda Brotzu di Cagliari. L'iniziativa mira a coinvolgere la popolazione sarda in un momento di carenza critica delle scorte di sangue regionali.

Il ruolo del Cagliari Calcio per le donazioni

Il club rossoblù partecipa attivamente alla promozione della donazione di sangue, affiancando le due principali aziende ospedaliere della regione. Il Cagliari Calcio si impegna a sensibilizzare i propri tifosi e la cittadinanza, sottolineando l'importanza di un gesto semplice ma fondamentale per la salute pubblica.

L'iniziativa si inserisce in un contesto di emergenza, dove la richiesta di sangue è in aumento e le donazioni sono insufficienti a coprire il fabbisogno degli ospedali sardi.

Obiettivi e dettagli della campagna

L'Aou di Sassari e l'Azienda Brotzu hanno ribadito la necessità di incrementare le donazioni, invitando tutti i cittadini in buona salute a partecipare. La collaborazione con il Cagliari Calcio rappresenta un'opportunità per raggiungere un pubblico più ampio, grazie alla visibilità e all'influenza del club sportivo. La campagna prevede la diffusione di messaggi informativi attraverso i canali ufficiali delle società coinvolte, con l'obiettivo di sensibilizzare in particolare i giovani.

Le aziende ospedaliere hanno evidenziato come le donazioni di sangue siano essenziali per garantire le attività chirurgiche e le terapie salvavita. La campagna si rivolge sia ai donatori abituali sia a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo gesto di solidarietà, ribadendo che "donare il sangue significa salvare vite umane".