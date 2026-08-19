La Guardia di Finanza di Cagliari ha condotto oltre 300 ispezioni nei giorni di Ferragosto 2026, concentrandosi sui quartieri del centro storico, Su Siccu e Marina Piccola. Durante questi controlli sono stati scoperti 33 lavoratori impiegati senza contratto o tutela, tra cui cittadini di nazionalità bangladese e albanese, oltre a lavoratori minorenni. Gli accertamenti sono ancora in corso per definire la posizione dei singoli datori di lavoro, mentre per i casi più gravi è prevista la sospensione immediata dell'attività.

Le ispezioni hanno riguardato la regolarità dei misuratori fiscali, il corretto collegamento con i sistemi di pagamento POS e l'utilizzo di dispositivi non autorizzati per la visione di eventi sportivi, con decine di irregolarità riscontrate.

In tutta la provincia, con particolare attenzione al lungomare Poetto e Piazza Yenne, cuore della notte cagliaritana, sono stati attivati anche servizi antidroga, con il supporto delle unità cinofile, che hanno permesso di segnalare alla Prefettura decine di soggetti per uso di sostanze stupefacenti.

Controlli su attività commerciali e servizi turistici

Nelle aree di Su Siccu e Marina Piccola sono state verificate le attività di noleggio imbarcazioni per gite ed escursioni in mare. Le verifiche si sono estese anche alle zone di porto e aeroporto, con controlli su NCC e taxi per individuare attività 'in nero' e operatori privi delle necessarie autorizzazioni. Particolare attenzione è stata riservata al centro storico e alle guide turistiche, con l'obiettivo di tutelare chi opera regolarmente nel settore.

L'azione della Guardia di Finanza ha interessato anche la vendita di prodotti contraffatti e non sicuri, con il sequestro di oltre 20.000 pezzi. Gli articoli sequestrati comprendevano bigiotteria priva delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del consumo, tra cui l'indicazione del produttore o dell'importatore, il Paese di origine, i materiali impiegati e le avvertenze d'uso in lingua italiana, elementi ritenuti essenziali anche per la tutela della salute dei consumatori.

Maxi sequestri di prodotti non conformi e contraffatti

Nel corso dei controlli, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 15.000 articoli di bigiotteria non conformi alle norme sulla sicurezza e 700 prodotti contraffatti di noti marchi della moda e dell'alta gioielleria, tra cui Cartier, Bulgari e Van Cleef & Arpels.

Sono stati inoltre rinvenuti borse, portafogli, tracolle e capi di abbigliamento con loghi contraffatti di marchi tra cui Gucci, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger e Nike. Al termine delle attività, un commerciante è stato segnalato alla Camera di Commercio per violazioni amministrative del Codice del consumo, mentre altre due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Cagliari con l'accusa di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la filiera di approvvigionamento della merce sequestrata e individuare i canali di distribuzione dei prodotti illeciti.