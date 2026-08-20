Il 20 agosto 2026, l'aeroporto di Cagliari Elmas è stato teatro di un significativo flash mob ProPal, organizzato dal presidio permanente per la Palestina nell'ambito della campagna "Giovedì Bianco". L'iniziativa, battezzata "Muro di Coscienza", ha visto la partecipazione di circa trenta persone, unite nella protesta contro l'arrivo di voli in Italia provenienti da Israele. Questa azione non è stata isolata: presidi analoghi si sono svolti contemporaneamente negli scali di Verona e Milano, mentre ulteriori manifestazioni sono state annunciate per il pomeriggio e la sera negli aeroporti di Fiumicino e Venezia, evidenziando una mobilitazione coordinata a livello nazionale.

L'evento a Cagliari è stato caratterizzato da un'atmosfera di forte impegno civile, arricchita da improvvisazioni al pianoforte eseguite da artisti come Peter Waters, Rossella Faa, Silvia Zaru e Luigi Lai, che hanno accompagnato le voci dei manifestanti. Gli organizzatori hanno voluto sottolineare con chiarezza che la protesta non era rivolta ai singoli viaggiatori, ma mirava a contestare fermamente le scelte politiche del governo italiano. Maria Elisabetta Pini, rappresentante del presidio permanente per la Palestina, ha espresso con forza la motivazione centrale: “Siamo qua perché a Gaza si sta consumando un genocidio e perché il governo italiano continua a garantire, attraverso rotte aeree e accordi in essere, la normalizzazione dei rapporti con lo Stato che lo sta compiendo”.

Le richieste e le ragioni della protesta

I partecipanti al flash mob hanno avanzato un elenco di richieste precise e non negoziabili. Tra queste, spicca la sospensione immediata delle rotte aeree dirette e di tutti gli accordi commerciali che, a loro avviso, sostengono l'economia israeliana. Hanno inoltre domandato la cessazione di ogni forma di collaborazione militare, economica e diplomatica tra il governo italiano e lo Stato di Israele. Le istanze includevano anche il riconoscimento pubblico e istituzionale di quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania, l'apertura di indagini sulle denunce già depositate presso la Procura di Roma contro soldati israeliani identificati, e l'esecuzione dei mandati d'arresto già emessi dalla Corte Penale Internazionale, sottolineando la gravità della situazione.

Fawzi Ismail, dell’Associazione amicizia Sardegna Palestina, ha fornito ulteriori dettagli sulle ragioni profonde della mobilitazione: “Oltre alla fornitura di armi, al sostegno mediatico e a quello politico, questa estate abbiamo assistito alla vergognosa accoglienza e al sostegno garantito al personale militare che arriva nelle nostre località turistiche per decomprimersi e riposare dai propri crimini”. Questa dichiarazione evidenzia la percezione di una complicità italiana in azioni contestate a livello internazionale.

Il presidio permanente: un simbolo di mobilitazione continua

Il presidio permanente per la Palestina a Cagliari si conferma come un punto di riferimento cruciale per attivisti e cittadini che si oppongono con determinazione alle politiche di collaborazione tra Italia e Israele.

Le iniziative di protesta, come quella all'aeroporto, si inseriscono in un contesto di più ampia mobilitazione regionale e nazionale, che coinvolge attivamente diverse città italiane. L'obiettivo primario è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle drammatiche condizioni della popolazione palestinese e sulle implicazioni delle relazioni istituzionali tra Italia e Israele. Il presidio permanente si svolge con continuità anche in Piazza Yenne a Cagliari, con appuntamenti quotidiani durante la stagione estiva, fungendo da spazio di aggregazione e confronto. Qui, persone provenienti da varie località della Sardegna uniscono le loro voci, creando un coro di solidarietà e protesta che mira a mantenere alta l'attenzione su una questione di rilevanza globale.