La Regione Calabria ha stanziato 2,3 milioni di euro per sostenere gli allevatori colpiti dalla blue tongue. L'annuncio del primo agosto 2026 mira a fronteggiare questa malattia virale che ha causato danni a molti allevamenti regionali.

Il provvedimento compenserà le perdite economiche da mortalità e restrizioni virali. Gli allevatori accederanno ai fondi tramite procedure regionali. La blue tongue, o febbre catarrale degli ovini, ha avuto un impatto significativo su produzione e commercializzazione, rendendo l'intervento istituzionale indispensabile.

Misure per il comparto zootecnico

Questa misura si inserisce in un contesto di emergenza sanitaria che ha coinvolto diverse aree della Calabria. Le risorse copriranno parte delle perdite, garantendo la continuità produttiva. Il sostegno economico sarà destinato alle aziende con casi di blue tongue, con l'obiettivo di mitigare gli effetti negativi sul comparto zootecnico regionale.

Le autorità regionali hanno sottolineato l'importanza di agire tempestivamente per tutelare il settore e salvaguardare il reddito degli allevatori. La Regione ha confermato l'impegno a monitorare costantemente la situazione epidemiologica e a predisporre ulteriori interventi, se necessari.

La blue tongue: caratteristiche e impatto

La blue tongue è una malattia virale che colpisce prevalentemente gli ovini, ma può interessare anche altri ruminanti. Il virus si trasmette tramite insetti vettori e può causare sintomi gravi, tra cui febbre, lesioni e, nei casi più severi, la morte. Le restrizioni sanitarie hanno generato difficoltà nella movimentazione degli animali e nella commercializzazione dei prodotti zootecnici.

Con questo intervento, la Regione Calabria intende supportare gli allevatori nella gestione dell'emergenza e favorire il recupero delle attività produttive colpite, contribuendo alla stabilità economica.