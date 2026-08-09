Il caldo estremo torna a essere al centro del dibattito sulle condizioni di lavoro all'interno dell'Arena di Verona. La Slc Cgil di Verona ha espresso il proprio forte dissenso in merito alle recenti dichiarazioni della sovrintendente dell'Arena, Cecilia Gasdia, la quale aveva sostenuto che le condizioni operative attuali, inclusa l'esposizione alle alte temperature, fossero identiche a quelle di cinquant'anni fa. Una ricostruzione che, secondo il coordinatore sindacale Mario Lumastro, non trova riscontro nella realtà, poiché i dati scientifici attestano un allarmante aumento delle temperature medie a Verona negli ultimi decenni.

Temperature in aumento e ritmi di lavoro intensificati

La Slc Cgil sottolinea come il contesto climatico sia profondamente mutato. Negli anni Ottanta, le temperature medie estive nei mesi di giugno, luglio e agosto a Verona raramente superavano i 30 gradi Celsius. Oggi, prosegue il sindacato, valori simili sarebbero considerati un vero e proprio sollievo per il personale impegnato nelle complesse produzioni dei festival areniani. L'anfiteatro scaligero, infatti, durante la stagione estiva si trasforma in un cantiere operativo ininterrotto, attivo ventiquattr'ore su ventiquattro. Questa intensità è dettata dalla necessità di continui cambi scenografici, una peculiarità del Festival che impone lavorazioni senza sosta e rende le condizioni di lavoro notevolmente più stressanti rispetto al passato.

Oltre venti malori e infortuni: la denuncia della Cgil

La situazione ha già avuto ripercussioni concrete sulla salute dei lavoratori. La Slc Cgil Verona ha denunciato che, dall'inizio del 103° Arena Opera Festival, si sono già registrate oltre venti segnalazioni tra infortuni e malori, tutti riconducibili alle elevate temperature. Il coordinatore Mario Lumastro ha evidenziato scenari critici: «Nel settore tecnico – ha affermato – alcune lavorazioni sono state effettuate con temperature che hanno raggiunto i 50 gradi. Coristi, tersicorei e comparse sono costretti a esibirsi con costumi molto pesanti e poco traspiranti, mentre i professori d’orchestra lavorano nella buca con scarsa aerazione». A ciò si aggiunge, secondo il sindacato, un ulteriore peggioramento delle condizioni quest'anno, anche a causa dei lavori di adeguamento in corso all'interno dell'anfiteatro.

Servizi igienici inadeguati e richieste urgenti alla Fondazione Arena

Le criticità non si limitano alle temperature. Il sindacato ha inoltre posto l'accento sulla riduzione degli spazi e dei servizi essenziali per i dipendenti. La diminuzione dei servizi igienici e delle docce disponibili è un problema significativo: si contano solo tre servizi igienici per circa 250 lavoratori durante le recite, una disponibilità che la Cgil definisce inaccettabile, pur riconoscendo le difficoltà logistiche nel rispettare pienamente gli standard normativi regionali. Vengono segnalati anche problemi nell'erogazione dell'acqua calda nelle docce, aggravando il disagio. Per la Slc Cgil Verona, è indispensabile intervenire con misure immediate per mitigare i rischi legati alle ondate di calore e migliorare le condizioni di lavoro di tutte le maestranze coinvolte.

Lumastro ha concluso con un monito: «Temperature estreme, malori in aumento, costumi pesanti, scarsa aerazione, bagni insufficienti e docce senza acqua calda: è necessario adottare interventi concreti prima che la situazione peggiori. In queste condizioni, il principio secondo cui “the show must go on” non può più essere dato per scontato».