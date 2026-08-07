Il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni, ha rivolto un ringraziamento pubblico al personale che ha operato durante l’emergenza seguita alla scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio. L’evento sismico, avvenuto alle 19.46 a Pozzuoli, ha avuto pesanti ripercussioni anche in ambito sanitario.

Con un post apparso sulle pagine social dell’azienda, Vanni ha ringraziato quanti hanno prestato assistenza, pubblicando la foto di alcuni ‘eroi’ di quei momenti. "Una settimana fa — scrive, rivolgendosi alle colleghe e ai colleghi — la sera di sabato 31 luglio, dopo la scossa delle 19.46 di Pozzuoli, molti di voi hanno lasciato la propria casa, la propria famiglia, o le cose programmate per essere al servizio di chi abita il territorio flegreo".

La risposta operativa e il coordinamento sanitario

Vanni ha evidenziato l'efficacia del 118 nel garantire una risposta immediata all’emergenza. I pronto soccorso di Pozzuoli e Giugliano hanno retto l’urto senza interrompere l’assistenza a chi era già in cura, grazie alla collaborazione con gli altri reparti ospedalieri. Il personale del distretto sanitario ha riorganizzato i percorsi assistenziali. Medici, infermieri, Oss e farmacisti sono andati al palazzetto dello sport per visitare, curare e dispensare farmaci a chi era uscito di casa senza nulla.

L’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e gli ospedali di comunità di Bacoli e Caivano hanno supportato le strutture di Pozzuoli e Giugliano, permettendo di liberare posti letto e accogliendo i pazienti prossimi alle dimissioni.

Ingegneri, architetti, tecnici e informatici dell’Asl sono corsi a verificare la sicurezza dei luoghi di cura e la funzionalità delle tecnologie.

Supporto psicologico e attenzione agli animali

Nelle ore e nei giorni successivi, tutti i cittadini fuggiti dalle proprie case hanno avuto la possibilità di parlare con uno psicologo dell’Asl per raccontare angosce e timori. Il dipartimento di prevenzione ha avuto la lucida premura di pensare anche a chi aveva animali domestici, allestendo un punto veterinario per cani e gatti rifugiatisi al palazzetto dello sport insieme ai loro padroni.

Vanni ha sottolineato che l’intervento è avvenuto "con competenza, rapidità e, soprattutto, senza clamore. Prima che qualcuno ci chiamasse, noi eravamo già al lavoro: è stato semplicemente fatto, perché ‘farlo’ è parte di come lavoriamo.

Tutto quanto accaduto quella sera non è un’eccezione. È successo sabato, ma si è verificata la stessa cosa negli anni scorsi a Ischia per la frana e per il terremoto o in tutto il territorio della nostra Asl, nei momenti più duri della gestione del Covid."

La dirigente ha concluso il suo messaggio affermando che questa è la fotografia evidente di quello che medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, veterinari, operatori tecnici, ingegneri, tecnici informatici, tecnici amministrativi, farmacisti e Oss di questa azienda fanno ogni giorno dell’anno — comprese le notti, le domeniche e i giorni di festa — per garantire alle persone ciò di cui hanno bisogno. "Siete in tanti, così tanti che una foto non basterebbe a catturare tutti i vostri volti; per questo abbiamo pensato di fare alcune foto ad alcuni di voi che hanno lavorato in quei servizi fondamentali per quelle giornate. Alcuni in rappresentanza di tutti. A chi era in servizio quella sera, e a chi ogni giorno rende possibile tutto questo: grazie."