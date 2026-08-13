Proseguono senza sosta i sopralluoghi e le verifiche strutturali negli edifici di culto di Pozzuoli e dell'intera area flegrea. Queste operazioni, cruciali per la messa in sicurezza del patrimonio religioso e culturale, sono state avviate a seguito della scossa di terremoto che ha interessato la zona lo scorso 31 luglio. L'attività di controllo è condotta da un'ampia rete di enti e specialisti: i tecnici della Soprintendenza archeologia e belle arti dell'area metropolitana di Napoli operano in stretta collaborazione con i Vigili del fuoco, il comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, la Diocesi e il Comune di Pozzuoli, evidenziando un approccio sinergico per la salvaguardia del territorio.

Le chiese sotto esame e le criticità emerse

Un recente aggiornamento del Centro coordinamento soccorsi, riunito dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha fatto il punto sulle criticità strutturali riscontrate in diversi edifici religiosi. La lista dei siti che necessitano di interventi urgenti include il campanile della chiesa di Santa Maria delle Grazie, il complesso e la chiesa di San Marco, la chiesa della Purificazione, la chiesa di San Raffaele, il Duomo e la chiesa del Purgatorio. Per ciascuno di questi luoghi di culto, considerati di particolare importanza storica e artistica, è stato prontamente attivato il dipartimento della Protezione civile. Il suo compito sarà quello di elaborare la progettazione delle opere indispensabili per la loro messa in sicurezza definitiva, garantendo la stabilità e la conservazione nel tempo del patrimonio architettonico.

Il ruolo fondamentale della Soprintendenza

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli riveste un ruolo di primaria importanza in questo contesto di emergenza. In quanto organo periferico del Ministero della Cultura, la sua missione istituzionale è la tutela, la conservazione e la valorizzazione del vasto patrimonio culturale presente sul territorio, con un'attenzione specifica ai beni archeologici, architettonici e paesaggistici. L'ente è chiamato a intervenire in situazioni di emergenza come quella attuale, agendo per assicurare la sicurezza e la salvaguardia degli edifici storici e artistici. La sua azione si integra con quella delle autorità locali e nazionali, creando un fronte comune per la protezione di un'eredità di inestimabile valore.

Questo impegno congiunto sottolinea l'importanza di un protocollo operativo che coinvolge diverse istituzioni, tutte orientate a preservare il ricco patrimonio religioso e culturale dell’area flegrea, una zona notoriamente esposta a rischi sismici e che richiede costante attenzione e prevenzione.