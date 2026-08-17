La priorità per Pozzuoli è il rapido rientro degli sfollati nelle proprie abitazioni. Lo ha ribadito il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi, tenutasi il 17 agosto, presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Attualmente, sono 3.300 gli sfollati a seguito della scossa di terremoto del 31 luglio. I danni riscontrati nelle abitazioni interdette non sono considerati gravi, il che ne consente una soluzione in tempi ragionevoli. Fico ha anche evidenziato l'impegno per supportare gli operatori economici colpiti dal sisma.

Misure e Prossimi Passi per la Ricostruzione

La Regione Campania sta predisponendo emendamenti al decreto governativo, da discutere in una cabina di regia in prefettura. L'obiettivo, come chiarito da Fico, è agevolare i lavori di ristrutturazione delle abitazioni per accelerare il rientro degli sfollati. Una seduta monotematica del Consiglio regionale è stata convocata per il 27 agosto, per un bilancio degli interventi, con i capigruppo già informati.

Sulla messa in sicurezza dei costoni, Fico ha confermato che la richiesta di aumentare i poteri del Commissario è stata recepita nel decreto, evidenziando l'importanza di un lavoro congiunto. Presenti alla riunione anche il vicepresidente ai Trasporti, Mario Casillo, e l’assessora alla Protezione civile, Fiorella Zabatta.

L'Emergenza e il Sostegno Governativo

Il sisma del 31 luglio ha generato notevoli disagi nell'area dei Campi Flegrei, con proteste. Il 4 agosto, circa mille cittadini hanno bloccato la banchina principale del porto di Pozzuoli, invocando interventi urgenti, per la mancanza d'acqua. In risposta, il Governo ha stanziato 100 milioni di euro, come annunciato dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha previsto un incontro con una delegazione di cittadini per affrontare le criticità.

Le misure adottate mirano a fornire una risposta concreta alle esigenze immediate degli sfollati, garantendo la sicurezza e la ripresa delle attività economiche nell'area colpita dal sisma.