La vita sospesa degli sfollati dei Campi Flegrei si manifesta ogni mattina al Palatrincone di Monteruscello. Qui, le prime luci dell'alba che filtrano dalle ampie vetrate scandiscono l'inizio di una nuova giornata per quanti hanno trovato rifugio nel palazzetto. Dopo una seconda notte trascorsa nella struttura, si percepisce una relativa tranquillità, frutto di un'attenuazione della sismicità che ha concesso qualche ora di riposo, un sollievo rispetto alla tensione della prima notte successiva al sisma.

L'accoglienza e il supporto costante per gli sfollati

La struttura, messa a disposizione dal Comune di Pozzuoli, ha ospitato meno di cento persone durante la seconda notte, un numero inferiore rispetto alle circa centocinquanta accolte inizialmente. Tra gli sfollati si trovano famiglie con bambini, anziani e individui soli, ognuno con il proprio modo di affrontare la paura: c'è chi piange e chi, poco più in là, cerca un barlume di normalità rincorrendo bolle di sapone. Un dettaglio significativo è la presenza di chi non ha voluto lasciare indietro i propri cani, per i quali è stata allestita un'apposita area di sgambamento adiacente al palazzetto.

La macchina dell'assistenza opera incessantemente per garantire supporto.

Un dispositivo complesso e ben coordinato vede all'opera il Soccorso tecnico avanzato, l'Associazione nazionale Vigili del fuoco, numerosi volontari della Protezione civile – inclusi psicologi dell'emergenza –, un'unità mobile veterinaria itinerante, personale sanitario e un contingente di almeno sette carabinieri, alcuni dei quali giunti dalla Puglia per rafforzare il presidio sul territorio.

L'attesa delle verifiche e la speranza di un ritorno a casa

A pochi passi dal Palatrincone si erge il distaccamento dei Vigili del fuoco, punto nevralgico da cui, a intervalli regolari, partono le camionette dirette verso Pozzuoli. La loro missione è cruciale: effettuare le verifiche sugli edifici lesionati, rispondendo alle numerose segnalazioni dei cittadini.

Ogni mezzo che lascia il piazzale è seguito con sguardi carichi di speranza e ansia dagli sfollati, che attendono con impazienza notizie sulle condizioni delle proprie abitazioni.

La paura, palpabile nell'aria, non si manifesta unicamente nel numero delle presenze, ma si legge chiaramente negli sguardi e nei silenzi pensanti di chi è lì. L'obiettivo primario e condiviso da tutti è uno solo: ottenere la conferma che la propria casa sia stata ispezionata dai Vigili del fuoco e, soprattutto, sapere se sarà possibile farvi ritorno in sicurezza. L'esito delle verifiche è, senza dubbio, l'argomento che domina ogni conversazione, un filo conduttore di speranza e incertezza che lega tutte le persone presenti.