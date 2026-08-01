La situazione a Pozzuoli è stata definita "veramente difficile" dal vescovo di Pozzuoli e di Ischia, Carlo Villano, dopo la scossa di terremoto che ha colpito la sera di venerdì 31 luglio alle 19:46. Il sisma, con epicentro nei Campi Flegrei e magnitudo 4.7, è stato percepito distintamente anche a Napoli, causando danni agli edifici. Il vescovo ha sottolineato che il primo pensiero della Diocesi è rivolto alle persone e alle famiglie coinvolte in questa critica circostanza: "Si condivide il dolore, la fatica e ci si soccorre".

Numerose abitazioni sono state dichiarate inagibili, con danni ingenti riscontrati in attività commerciali e nelle chiese di Pozzuoli.

A seguito degli eventi sismici, la navigazione nel porto di Pozzuoli è stata interrotta per problemi strutturali alla banchina e alle vie di accesso adiacenti. Il vescovo ha manifestato la vicinanza della Chiesa alle comunità afflitte, alle forze dell'ordine e a tutti gli operatori della protezione civile. Ha inoltre esortato la comunità a ricompattarsi e a tutelare i più vulnerabili, inclusi bambini, anziani e ammalati.

Danni alle chiese e chiusura del porto

Il vescovo Villano ha sottolineato come la chiusura del porto di Pozzuoli sia un fattore particolarmente incisivo per la vita economica e sociale dei Campi Flegrei e dell'isola di Ischia, specialmente durante il periodo estivo. Ha accolto l'appello per una riapertura immediata del porto, rimarcando la sua importanza strategica per la comunità locale.

Le poche chiese puteolane ancora aperte al culto hanno subito ingenti danni. "In queste ore si sta intensificando l’azione di monitoraggio da parte dell’Ufficio diocesano per i beni culturali, ma la situazione appare molto problematica", ha affermato Villano.

Il vescovo ha espresso gratitudine per le numerose manifestazioni di vicinanza ricevute. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), cardinale Matteo Maria Zuppi, insieme al vicepresidente, monsignor Francesco Savino, hanno anch'essi garantito il loro sostegno e preghiera alle comunità colpite dal sisma, che si trovano ad affrontare momenti di paura e apprensione.

L'impatto del sisma sulla popolazione

La scossa di terremoto di magnitudo 4.7, rilevata con epicentro nella zona dei Campi Flegrei, ha interessato un'area densamente popolata a pochi chilometri dal centro di Napoli.

Il sisma è stato chiaramente avvertito dai residenti e ha causato danni strutturali che hanno reso inagibili molteplici abitazioni e attività commerciali. Ciò ha inoltre richiesto un attento monitoraggio delle chiese e la sospensione della navigazione nel porto di Pozzuoli.

Le autorità locali e la protezione civile sono attivamente impegnate nelle operazioni di soccorso e monitoraggio. Parallelamente, la Diocesi e la Chiesa locale proseguono nell'offrire sostegno morale e materiale ai cittadini coinvolti. L'attenzione rimane elevata sulla situazione delle infrastrutture e sulla sicurezza dei residenti nei Campi Flegrei e nelle zone adiacenti.