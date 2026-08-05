Il 5 agosto 2026, a Napoli, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato lo stanziamento di 100 milioni di euro destinati alla gestione dell'area dei Campi Flegrei, definendoli "una dotazione già di una qualche importanza". Il ministro ha chiarito che, pur rappresentando una cifra significativa, potrebbero essere necessari ulteriori fondi in futuro, affermando: "A tempo debito, saranno fatte valutazioni". Piantedosi ha ribadito l'impegno dello Stato, sottolineando che "non ci tiriamo indietro" e che, una volta creato un meccanismo operativo, si valuteranno le ulteriori necessità.

Questo approccio evidenzia una strategia flessibile e proattiva per affrontare le complessità geologiche della zona.

Risorse e procedure straordinarie per la sicurezza

Oltre alle risorse finanziarie, il ministro Piantedosi ha illustrato l'introduzione di una dotazione straordinaria per accelerare le procedure e implementare un sistema di verifica preliminare nei Campi Flegrei. Ha espresso gratitudine ai vigili del fuoco per aver svolto le verifiche in "tempi record", evidenziando il loro ruolo cruciale nella gestione delle emergenze e nella tutela della sicurezza pubblica. L'accelerazione delle procedure mira a garantire risposte rapide ed efficaci di fronte a eventuali criticità, rafforzando la capacità di intervento dello Stato.

Rafforzamento amministrativo e il ruolo di Pozzuoli

Il decreto relativo ai Campi Flegrei prevede anche un significativo rafforzamento della capacità amministrativa, con un focus specifico sul Comune di Pozzuoli. Questa località è una delle aree maggiormente interessate dal fenomeno del bradisismo e, di conseguenza, è al centro delle attività di prevenzione e monitoraggio. Piantedosi ha concluso il suo intervento ribadendo la ferma volontà di agire con tempestività e di fare "tutto ciò che sarà necessario", partendo dai 100 milioni stanziati. L'auspicio è che questa cifra iniziale possa essere sufficiente per le esigenze attuali, fungendo da base per un'azione coordinata e mirata alla protezione dei cittadini.

I Campi Flegrei rappresentano una vasta e complessa area vulcanica situata a ovest di Napoli, caratterizzata da fenomeni di sollevamento e abbassamento del suolo, noti come bradisismi. Questi richiedono costanti monitoraggi e interventi di prevenzione. Le azioni governative sono volte a garantire l'incolumità della popolazione e l'efficacia delle procedure di verifica e intervento, riflettendo la consapevolezza dell'importanza geologica dell'area e la necessità di una gestione proattiva e scientificamente fondata.