A seguito della forte scossa sismica registrata il 31 luglio nell’area dei Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli ha emesso, fino al 19 agosto 2026, 367 ordinanze di sgombero. Questi provvedimenti hanno interessato 1.391 nuclei familiari, per un totale di 3.488 persone assistite. La maggior parte degli sfollati, 3.321, ha trovato una sistemazione autonoma, mentre 143 sono ospitate in strutture alberghiere e 52 hanno trovato accoglienza nel Palatrincone.

L'evoluzione del numero degli sfollati

I dati relativi alle persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni hanno mostrato un'evoluzione nei giorni successivi all'evento sismico.

Nella settimana precedente al 19 agosto, le persone sfollate nel Comune di Pozzuoli erano 3.103: di queste, 2.960 avevano optato per una sistemazione autonoma, 143 erano state accolte in strutture alberghiere e 54 avevano trovato rifugio al Palatrincone. Il numero complessivo degli sfollati a Pozzuoli è quindi progressivamente aumentato, raggiungendo le 3.488 persone assistite secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalle autorità comunali, a testimonianza della persistente criticità della situazione.

Rientri e verifiche in corso

Dall’ultima riunione del Centro coordinamento soccorsi, presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, è emerso un primo segnale di normalizzazione: nove famiglie hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni.

Tuttavia, per altre 40 unità immobiliari, le verifiche sulla sicurezza sono ancora in corso. La situazione è costantemente monitorata dalle autorità locali, che coordinano le attività di assistenza e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal terremoto nei Campi Flegrei.

Interventi sugli edifici e supporto economico

Le squadre dei vigili del fuoco, con 24 unità operative sul campo, hanno eseguito finora 1.473 interventi. A seguito delle ispezioni, 215 edifici sono stati dichiarati inagibili, corrispondenti a 1.081 unità abitative. Parallelamente, il Comune di Pozzuoli sta gestendo l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione: su 1.207 richieste presentate, sono stati sbloccati 726 pagamenti, destinati ad altrettanti nuclei familiari per supportare la loro sistemazione temporanea.

Misure per la viabilità e le infrastrutture

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture. In particolare, sono in corso le attività sulle scuole per garantirne la riapertura in sicurezza. È inoltre in fase di progettazione la messa in sicurezza del fabbricato di via Roma, un’area cruciale adiacente alla strada di accesso al porto. Qui è stato adottato un divieto di transito per i mezzi pesanti per un mese, e sono state pianificate soluzioni alternative per assicurare la continuità dei flussi commerciali verso le isole di Ischia e Procida, mitigando l'impatto sulla logistica locale.