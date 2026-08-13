Un bambino di otto anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio del 13 agosto 2026 a Campobasso, all’interno di un centro sportivo. Il piccolo è stato travolto da un armadietto metallico che sarebbe caduto improvvisamente mentre si trovava negli spogliatoi della struttura.

L'incidente si è verificato mentre il bambino era solo nell'area degli spogliatoi. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e hanno raggiunto il centro sportivo in pochi minuti. Il personale sanitario ha fornito le prime cure sul posto, valutando la serietà della situazione e disponendo il trasferimento urgente del minore.

Il bambino è stato trasportato al reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Le sue condizioni sono state giudicate molto gravi dai medici che lo hanno preso in carico. Attualmente, il piccolo si trova ricoverato in prognosi riservata, e i sanitari stanno monitorando costantemente il suo quadro clinico per valutarne l'evoluzione.

Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

La dinamica esatta dell'accaduto è oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti. L'armadietto si sarebbe staccato dalla parete per cause tuttora in fase di accertamento. I Carabinieri sono intervenuti sul luogo per i rilievi e per raccogliere le testimonianze utili a ricostruire con precisione quanto avvenuto.

La struttura sportiva è stata temporaneamente chiusa per consentire le verifiche di sicurezza e gli accertamenti del caso.

Il contesto: centro sportivo e ospedale Cardarelli

Il centro sportivo, teatro del grave incidente, è una delle principali strutture dedicate alle attività sportive per bambini e ragazzi nel capoluogo molisano. L’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove il bambino è ricoverato, è il principale presidio sanitario della città. Dotato di reparti di emergenza e terapie intensive pediatriche, svolge un ruolo cruciale nell'assistenza sanitaria provinciale, offrendo cure specialistiche a pazienti di ogni età.