Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Corrado Canafoglia, ha presentato ad Ancona un’interrogazione a risposta immediata in Consiglio regionale delle Marche, focalizzata sulla complessa gestione delle concessioni balneari. L’iniziativa, datata 4 agosto 2026, si inserisce nel dibattito normativo che coinvolge un vasto numero di imprese familiari attive nel settore turistico costiero.

Canafoglia ha evidenziato dati significativi sulla disponibilità di spiagge libere nel territorio marchigiano. Nelle Marche, circa il 28% delle spiagge è classificato come libero, una percentuale che a Senigallia raggiunge quasi il 50%.

Il consigliere ha affermato con chiarezza che “se la spiaggia libera c’è, i bandi non sono obbligatori”, sottolineando come questi numeri parlino chiaro a favore di tale interpretazione.

La Direttiva Bolkestein e l'ordinanza della Corte di Giustizia UE

La questione delle concessioni balneari ha ricevuto un importante chiarimento dall’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, emessa il 10 luglio 2026 (causa C‑574/25). Tale pronuncia stabilisce che la Direttiva Bolkestein si applica esclusivamente nei casi in cui si riscontri una “scarsità della risorsa naturale”. Canafoglia ha interpretato questa decisione come una conferma che, in presenza di una quota rilevante di spiagge libere, come quella riscontrata nelle Marche, l'obbligo di bandi per le concessioni verrebbe meno.

Il consigliere ha ribadito con forza il principio: “Se la spiaggia libera c’è, i bandi non sono obbligatori”.

In vista dell’imminente scadenza per l’emanazione dei bandi, Canafoglia ha sollecitato la Regione a verificare e certificare con urgenza la reale disponibilità del litorale marchigiano. Ha enfatizzato l'importanza di rispettare le regole europee “fino in fondo e valorizzando i dati reali”, al fine di tutelare il lavoro degli operatori locali e preservare la specificità del modello turistico marchigiano.

Imprese balneari: spina dorsale dell'economia costiera

Il dibattito sulle concessioni balneari tocca direttamente centinaia di imprese familiari che costituiscono la spina dorsale dell’economia costiera delle Marche.

Queste attività hanno investito risorse significative per assicurare un’offerta turistica di alta qualità. Canafoglia ha espresso viva preoccupazione per il rischio che interpretazioni burocratiche errate possano compromettere la sopravvivenza di tali operatori, mettendo a repentaglio posti di lavoro e un patrimonio economico consolidato.

La Direttiva Bolkestein, già recepita nell’ordinamento italiano, mira a regolamentare i servizi nel mercato interno, prevedendo procedure di selezione pubblica solo quando la risorsa naturale è effettivamente scarsa. L’interpretazione fornita dalla recente ordinanza della Corte di Giustizia UE, offre la possibilità di valorizzare le peculiarità territoriali, riconoscendo che una significativa presenza di spiagge libere, come nel contesto marchigiano, può escludere l'obbligatorietà dei bandi.