Un cane meticcio-husky di nome Ares è stato salvato a Bologna dopo essere stato lasciato da solo per tre giorni senza cibo né acqua in un appartamento di via Luigi Rasi, nel quartiere San Donato-San Vitale. L'episodio, avvenuto il 14 agosto 2026, ha portato alla denuncia del proprietario, un giovane di 26 anni rintracciato dalla Polizia Locale del reparto Navile, intervenuta su segnalazione dei vicini.

I residenti, allarmati dai continui latrati e ululati provenienti dall'abitazione, hanno allertato le autorità. Gli agenti, giunti sul posto intorno alle 15:30, hanno trovato Ares in un evidente stato di sofferenza.

Le prime verifiche hanno confermato che l'animale era incustodito da circa tre giorni. Utilizzando le banche dati dell'anagrafe canina e della popolazione, la Polizia Locale ha identificato e contattato il proprietario, che si trovava fuori città. Quest'ultimo ha autorizzato telefonicamente l'accesso all'appartamento.

Il personale veterinario dell'Ausl, intervenuto sul posto, ha riscontrato gravi condizioni igienico-sanitarie all'interno dell'abitazione, oltre all'assenza totale di cibo e acqua per l'animale. L'ingresso nell'appartamento è stato formalmente autorizzato dal pubblico ministero di turno, grazie anche alle chiavi fornite da una parente del proprietario.

A seguito di quanto accertato, gli agenti hanno disposto il sequestro giudiziario preventivo di Ares, ipotizzando il reato di maltrattamento di animali.

Il cane è stato immediatamente affidato al canile di Castel Maggiore per ricevere le cure necessarie e avviare un percorso di recupero. Il proprietario sarà denunciato all'autorità giudiziaria per l'accaduto.

Interventi e protocolli in difesa degli animali

Questo caso sottolinea l'importanza cruciale delle segnalazioni dei cittadini e dell'intervento tempestivo delle forze dell'ordine per la tutela degli animali. Simili dinamiche sono state osservate anche in altri episodi recenti. Ad esempio, in un'altra circostanza, un cane lasciato senza cure per giorni a Casal Palocco è stato salvato grazie all'allerta dei residenti e all'intervento dei Carabinieri, culminato con l'affidamento dell'animale a una struttura specializzata e la denuncia del proprietario per maltrattamenti.

Le procedure standard in questi casi prevedono l'accertamento delle condizioni dell'animale, il sequestro preventivo per garantirne la sicurezza e la denuncia all'autorità giudiziaria. Successivamente, l'animale viene affidato a strutture idonee, come canili o cliniche veterinarie, dove può ricevere le cure e l'assistenza necessarie per il suo recupero.