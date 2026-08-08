Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia per una violenta rapina avvenuta nel pomeriggio del 7 agosto 2026. L'episodio si è verificato in una tabaccheria situata in via Vittorio Emanuele a Canicattì, in provincia di Agrigento. Il malvivente, armato di coltello, ha fatto irruzione nel locale, minacciando il titolare, un uomo di 52 anni, con l'intento di farsi consegnare l'intero incasso della giornata.

Durante l'assalto, il rapinatore ha ferito il titolare con l'arma da taglio. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo, dove i medici hanno stabilito una prognosi di guarigione inferiore ai dieci giorni.

Nonostante la violenza dell'aggressione, il rapinatore è riuscito a sottrarre una somma relativamente modesta, pari a 200 euro, prima di darsi alla fuga.

Rapina e aggressione: le indagini lampo della polizia

Le indagini condotte dalla polizia sono state particolarmente rapide ed efficaci. Gli agenti hanno raccolto elementi cruciali che hanno permesso di identificare il responsabile della rapina e dell'aggressione. Il 45enne, già con precedenti, è stato quindi denunciato per rapina aggravata e lesioni personali, a seguito dell'uso del coltello e del ferimento del commerciante.

L'aggressione si è consumata in pochi minuti, evidenziando la determinazione del malvivente nel portare a termine il suo intento criminale.

L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine sul luogo del reato è stato fondamentale per avviare immediatamente le ricerche e raccogliere le testimonianze e gli indizi necessari a risalire all'identità dell'uomo, permettendo una rapida risoluzione del caso.

Il ruolo dell'ospedale Barone Lombardo nel soccorso

L'ospedale Barone Lombardo di Canicattì ha svolto un ruolo essenziale nel soccorso della vittima. Questa struttura rappresenta il principale presidio sanitario della città e offre servizi di pronto soccorso e assistenza medica alla popolazione locale. La sua presenza è cruciale per garantire interventi rapidi ed efficaci in situazioni di emergenza, come quella che ha visto coinvolto il titolare della tabaccheria di via Vittorio Emanuele, assicurando le cure necessarie al commerciante ferito.