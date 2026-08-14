Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto a Capri una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, durante la quale sono stati presentati i dati sulla sicurezza dell'isola. L'incontro, tenutosi nella sala consiliare del Comune di Capri, ha visto la partecipazione del sindaco Paolo Falco, e di rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni territoriali.

Nel corso della riunione, il prefetto ha annunciato un significativo successo: un decremento dei reati del 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questo risultato è stato attribuito alle efficaci attività di prevenzione e controllo svolte dalle forze dell'ordine. L'intensificazione dei servizi di vigilanza e la collaborazione tra le diverse istituzioni sono state determinanti. Il prefetto ha sottolineato l'importanza della sinergia tra polizia e amministrazioni locali per garantire un elevato livello di sicurezza a residenti e ai numerosi turisti presenti sull'isola nel periodo estivo.

I risultati del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Durante l'incontro, sono stati analizzati i principali indicatori di criminalità a Capri, con attenzione ai reati predatori e agli episodi di ordine pubblico. Il prefetto di Bari ha ringraziato le forze dell'ordine per l'impegno, ribadendo la necessità di mantenere alta l'attenzione.

Il sindaco Paolo Falco ha espresso soddisfazione per i risultati, evidenziando come la sicurezza sia un elemento fondamentale per la qualità della vita sull'isola e per la tutela del turismo.

La Prefettura di Napoli: ruolo e funzioni per la sicurezza

La Prefettura di Napoli è un ufficio territoriale del Governo che svolge funzioni di rappresentanza statale, coordinamento delle forze dell'ordine e gestione delle emergenze provinciali. Tra i suoi compiti principali rientrano la promozione della sicurezza pubblica, la prevenzione della criminalità e il supporto alle amministrazioni locali nelle attività di ordine pubblico. La Prefettura opera in stretta collaborazione con Comuni, forze di polizia e altre istituzioni per assicurare la legalità e la tutela dei cittadini.