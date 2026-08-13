Una colonia felina è nata all'interno della Casa lavoro di Vasto, in provincia di Chieti, dove cinque gatti vivono liberamente negli spazi dell'istituto. L'iniziativa vede la partecipazione attiva di agenti della polizia penitenziaria, detenuti e una volontaria, tutti impegnati nell'accudimento quotidiano degli animali. A sottolineare la presenza e la protezione di questi felini, due cartelli sono stati affissi all'ingresso della struttura, situata in contrada Torre Sinello, con le scritte: "Qui vive una colonia felina" e "I gatti che vivono liberi sono protetti".

Questo progetto innovativo è il risultato di una proficua collaborazione tra la direzione del carcere e l'assessorato competente del Comune di Vasto. È importante precisare che non si tratta di un percorso di pet therapy tradizionale, poiché non sono previste sedute o attività terapeutiche strutturate. L'essenza del progetto risiede piuttosto nella presenza costante dei gatti e nella loro cura giornaliera. Tuttavia, i dettagli specifici relativi ai turni di accudimento e alle modalità dell'assistenza veterinaria non sono stati resi noti.

Benefici della colonia felina per il benessere nell'istituto

Secondo lo psicologo Carmine Raia, che ha fornito supporto al personale dell'istituto, l'atto di prendersi cura degli animali può agire come un significativo fattore di protezione dal distress occupazionale.

L'interazione e la responsabilità verso i gatti creano infatti preziose occasioni di contatto e dialogo tra colleghi e detenuti, contribuendo ad alleggerire la tensione intrinseca ai compiti di vigilanza e custodia. Raia evidenzia inoltre come questa attività permetta agli agenti di esprimere una dimensione di cura e sensibilità che, spesso, è compressa o meno visibile a causa del loro ruolo istituzionale e custodiale.

Mauro Nardella, segretario nazionale del Cnpp-Spp, ha espresso un giudizio molto positivo sull'iniziativa, affermando che "C'è aria nuova in contrada Torre Sinello". Nardella ha definito la colonia felina di Vasto "una delle esperienze più belle" incontrate nei suoi oltre trent'anni di carriera professionale nel settore penitenziario.

Per questo motivo, il sindacalista ha proposto di replicare il modello e l'iniziativa in altri istituti penitenziari del paese, riconoscendone il valore e l'impatto positivo.

La Casa lavoro di Vasto: un contesto di rieducazione

La Casa lavoro di Vasto è un'istituzione penitenziaria situata nella provincia di Chieti, la cui missione è accogliere persone sottoposte a misure di sicurezza. L'istituto si dedica alla rieducazione e al reinserimento sociale attraverso l'offerta di attività lavorative e formative. In questo contesto, l'introduzione della colonia felina rappresenta un elemento di notevole novità, capace di promuovere e rafforzare relazioni positive e un clima più sereno tra il personale e i detenuti, contribuendo a un ambiente più umano e costruttivo all'interno della struttura.