Le Camere Penali di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Nord, affiancate dal procuratore della Repubblica di Napoli Nord Domenico Airoma, hanno condotto una visita all'istituto carcerario di Santa Maria Capua Vetere il 6 agosto 2026. L'iniziativa, parte di “Ristretti in Agosto” promossa dall'Unione Camere Penali Italiane (Ucpi), ha rivelato gravi criticità. Le principali problematiche riscontrate riguardano il sovraffollamento della struttura e una marcata carenza di personale penitenziario, fattori che compromettono la sicurezza e le condizioni di vita all'interno dell'istituto.

Le sfide del sovraffollamento

L'istituto di Santa Maria Capua Vetere si trova ad affrontare un sovraffollamento significativo. Attualmente, la struttura accoglie circa 1.060 detenuti, superando di oltre duecento unità la sua capienza regolamentare, fissata a circa 840 posti. Questa eccedenza numerica si traduce in condizioni di vita estremamente difficili, specialmente in alcuni reparti. È stato documentato che, in pieno periodo di calura estiva, alcune celle arrivano a ospitare fino a otto detenuti, rendendo quasi impossibile qualsiasi forma di movimento e compromettendo seriamente la dignità e il benessere degli individui. Tale situazione non solo incide negativamente sulla qualità della vita dei reclusi, ma pone anche notevoli sfide alla gestione quotidiana e alla sicurezza dell'intera struttura penitenziaria.

Carenza di personale e problemi strutturali

Un'altra grave problematica emersa è la carenza di agenti penitenziari. Questa situazione, esacerbata da un elevato numero di pensionamenti, ha un impatto diretto sull'efficienza del reparto sanitario interno, mettendo a rischio la sicurezza sia degli operatori che dei detenuti. Le criticità non si limitano al personale, ma si estendono anche alla struttura fisica dell'istituto. Sono stati riscontrati problemi igienici diffusi, malfunzionamenti negli ascensori e nei montacarichi, e una notevole scarsità di spazi e strumenti dedicati ad attività ricreative o al mantenimento dei legami affettivi. A ciò si aggiungono i ritardi nei trasferimenti di soggetti psichiatrici, già dimessi dopo aver scontato la pena, verso le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems), aggravando ulteriormente la complessità della gestione carceraria.

“Ristretti in Agosto”: un faro sulle carceri

La visita all'istituto di Santa Maria Capua Vetere si colloca all'interno del programma “Ristretti in Agosto”, un'iniziativa annuale dell'Unione delle Camere Penali Italiane (Ucpi) che giunge quest'anno alla sua terza edizione. L'obiettivo primario di questa campagna è mantenere costantemente alta l'attenzione sulle condizioni di vita all'interno delle carceri italiane, anche durante il mese di agosto, un periodo in cui l'interesse pubblico e mediatico tende a diminuire. Attraverso queste visite, l'Ucpi intende sollecitare la politica, le istituzioni e l'opinione pubblica a un impegno più deciso e concreto per riportare il sistema penitenziario nazionale entro i confini della legalità costituzionale.

L'iniziativa prevede un calendario fitto di ispezioni in diverse strutture carcerarie su tutto il territorio italiano, sottolineando l'importanza di un monitoraggio continuo e capillare delle realtà detentive.