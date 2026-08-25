La storica Piazza Maio, situata nel cuore del comune di Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, è stata per anni il simbolo tangibile delle profonde ferite lasciate dal terremoto del 21 agosto 2017. Questo quartiere, già duramente provato dal sisma del 1883, ha rappresentato l'epicentro di calamità naturali che hanno segnato in modo indelebile il territorio isolano. Nove anni fa, la scossa tellurica provocò la tragica scomparsa di due residenti, Lina Balestrieri e Marilena Romanini, e causò danni ingenti a decine di edifici, costringendo centinaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni e innescando un significativo processo di spopolamento dell'area.

Un nuovo capitolo si apre per Casamicciola Terme: sabato 29 agosto, infatti, sarà ufficialmente inaugurata la nuova Piazza del Maio. Questo spazio urbano è stato completamente ridisegnato e rigenerato, un processo reso possibile anche dalla necessaria demolizione di circa quindici unità abitative che erano state dichiarate inagibili a seguito del sisma. L'intervento rappresenta il primo significativo passo nel percorso di ricostruzione post-calamità per il comune e si configura come un vero e proprio progetto pilota. L'obiettivo è quello di rifunzionalizzare altre aree del paese colpite da eventi calamitosi, creando nuovi spazi pubblici destinati all'aggregazione sociale e alla rinascita del tessuto urbano e comunitario.

La rinascita di Piazza Maio e il ricordo delle vittime

L'amministrazione comunale ha fortemente voluto la restituzione di questa area centrale alla comunità, sottolineandone l'importanza strategica, seppur in una veste profondamente rinnovata rispetto al passato. Il sindaco Giosi Ferrandino ha espresso la sua soddisfazione, affermando che l'area "tornerà a vivere e ad essere un punto di riferimento e una risorsa" per Casamicciola. La cerimonia di inaugurazione non sarà solo un momento di celebrazione per la rinascita urbana, ma anche un'occasione solenne per onorare la memoria delle vittime del terremoto del 2017. Saranno infatti commemorate Lina Balestrieri e Marilena Romanini, le due donne che persero la vita proprio nell'area di Piazza Maio, in quella tragica serata di nove anni fa.

Rigenerazione urbana e prospettive di ripopolamento

La riapertura di Piazza Maio simboleggia un momento cruciale nel complesso e articolato percorso di ricostruzione avviato dopo il sisma. L'intervento di rigenerazione, che ha incluso la demolizione degli edifici compromessi, si inserisce in una più ampia e mirata strategia di rigenerazione urbana. Questa strategia ha come finalità principale quella di favorire attivamente il ripopolamento e la piena rinascita delle zone più colpite. L'auspicio è che i progressi nella ricostruzione di case e fabbricati ritenuti sicuri, processi che stanno vivendo una notevole accelerazione, possano incentivare un significativo ritorno dei residenti nell'area, contribuendo a ricostruire non solo gli edifici, ma anche il tessuto sociale e demografico di Casamicciola Terme.