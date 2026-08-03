L'Agenzia del Demanio ha annunciato la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione relativi alla rifunzionalizzazione delle caserme Del Monte e Cialdini di Pesaro. Una porzione di quest’ultima sarà riqualificata per ospitare la nuova sede della Questura di Pesaro. L'iniziativa è stata resa nota il 3 agosto 2026.

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Baiocchi, ha definito la pubblicazione del bando "una giornata storica per Pesaro". Baiocchi ha sottolineato che "parliamo di un progetto che la nostra città attende da decenni e che finalmente, grazie all’impegno del Governo Meloni e alla collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, diventa una solida realtà.

Questo intervento non solo darà una sede moderna, centrale ed efficiente alla Questura e nuovi spazi al Ministero della Difesa, ma rappresenta una vera rigenerazione urbana a zero consumo di suolo, capace di far risparmiare alla collettività centinaia di migliaia di euro all'anno di affitti passivi, migliorando i servizi ai cittadini e le condizioni di lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato”.

Dettagli dell’intervento e dichiarazioni istituzionali

Il sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco, ha evidenziato che la realizzazione della nuova sede della Questura presso la caserma Cialdini rappresenta "un segnale concreto dell’attenzione che il Governo e il Ministero dell’Interno riservano alla sicurezza del territorio e alle donne e agli uomini in divisa".

Prisco ha aggiunto che dotare la Polizia di Stato di una struttura moderna e funzionale significa migliorare la qualità dei servizi per la popolazione di Pesaro e provincia e garantire standard lavorativi adeguati al personale. Ha inoltre affermato che l'intervento "dimostra come, attraverso la collaborazione istituzionale, sia possibile valorizzare il patrimonio pubblico rispondendo alle reali esigenze della comunità".

La sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, ha dichiarato che la pubblicazione del bando è stata accelerata grazie all’impegno del Governo Meloni. Albano ha sottolineato che l’intervento di rigenerazione urbana rispetta il principio di zero consumo di suolo e permette di restituire due immobili di grande valore alla città, destinandoli a nuove funzioni a servizio di cittadini e istituzioni.

Il ruolo dell’Agenzia del Demanio e il contesto normativo

L’Agenzia del Demanio è l’ente responsabile della gestione, valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Tra le sue funzioni rientra la pubblicazione di bandi di gara per interventi di riqualificazione di immobili pubblici, come nel caso delle caserme Del Monte e Cialdini di Pesaro. L’ente opera in conformità alle disposizioni normative vigenti, pubblicando i relativi bandi e documentazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che rappresenta il canale ufficiale per la diffusione di atti e provvedimenti delle amministrazioni pubbliche.

La pubblicazione del bando per la progettazione delle caserme Del Monte e Cialdini si inserisce dunque in un percorso istituzionale volto alla valorizzazione del patrimonio pubblico e alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, con particolare attenzione all’efficienza dei servizi e al rispetto del territorio.