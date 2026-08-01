Il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Puglia, Cristian Casili, ha visitato Invictus Camp, progetto di terapia ricreativa promosso dal 2019 dalla fondazione Vanni Longo ets a Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto. La visita riafferma il sostegno regionale a questa iniziativa unica. Invictus Camp è il primo centro nel Mezzogiorno, uno dei due in Italia e l’unico al mondo a pochi passi dal mare, offrendo un contesto eccezionale ai partecipanti.

Ad accogliere l’assessore Casili è stato il sindaco Alfredo Longo, direttore e fondatore di Invictus Camp.

Insieme al team, Longo ha illustrato l’organizzazione, le attività e i piani di ampliamento, volti a migliorare l’esperienza delle famiglie. Il centro è dedicato a bambini e ragazzi con patologie oncoematologiche, croniche o genetiche, proponendo percorsi di socializzazione, crescita e svago che coinvolgono anche i familiari, creando un ambiente di supporto olistico.

Casili a Invictus Camp: partecipazione e impatto

La presenza dell’assessore Casili ha coinciso con la conclusione della quarta sessione dell’edizione 2026 di Invictus Camp. Casili ha partecipato attivamente a momenti della giornata con le famiglie, inclusa la festa finale. Un video ha ripercorso le esperienze vissute, sottolineando l'impatto positivo.

I promotori hanno enfatizzato che è stata “molto più di una visita”, evidenziando la vicinanza dell’assessore a bambini, famiglie e operatori nel momento conclusivo della settimana.

Le attività di Invictus Camp proseguiranno fino a novembre. Per il 2026, il progetto prevede di accogliere circa 350 bambini e ragazzi da tutta Italia, dimostrando la sua crescente rilevanza. L’interesse è elevato, con oltre 600 richieste di partecipazione già pervenute, anche per le prossime edizioni, a testimonianza del successo dell'iniziativa.

Invictus Camp e la visione per Taranto 2026

La visita dell’assessore Casili a Invictus Camp si inserisce in un contesto più ampio di strategie regionali per l’inclusione sociale e la valorizzazione del territorio pugliese.

In vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, Casili ha ribadito l’importanza di coinvolgere attivamente Taranto e i comuni della sua provincia. L'obiettivo è stimolare progetti che favoriscano la crescita sociale, turistica ed economica, creando una rete dinamica tra associazioni, scuole, famiglie e comunità locali. L’ambizione è che il 2026 non sia ricordato solo come l’anno dei Giochi e del riconoscimento della Puglia come Regione Europea dello Sport, ma anche come un anno in cui lo sport abbia agito da potente motore di sviluppo sociale, turistico ed economico, lasciando un’eredità duratura di inclusione e progresso per l'intero territorio.