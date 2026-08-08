L'aeroporto internazionale "Vincenzo Bellini" di Catania ha nuovamente interrotto le operazioni di volo in arrivo fino alle ore 12 di oggi, 8 agosto 2026, a causa dell'intensa attività eruttiva dell'Etna. La montagna siciliana continua a emettere cenere vulcanica in atmosfera, rendendo necessarie misure di sicurezza per il traffico aereo. La società di gestione dello scalo, la Sac, ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Le partenze degli aeromobili già presenti sulla pista, invece, stanno procedendo regolarmente.

Impatto sul traffico aereo e la situazione degli scali siciliani

L'emissione di cenere vulcanica ha portato alla chiusura degli spazi aerei situati a sud-ovest della nuvola di cenere. Questo ha avuto un impatto significativo sul traffico aereo nella Sicilia orientale. Mentre l'aeroporto di Catania rimane chiuso sia per gli arrivi che per le partenze almeno fino a mezzogiorno, lo scalo di Comiso è tornato pienamente operativo, offrendo una parziale alternativa per i collegamenti aerei. La nube di cenere, spinta dai venti, continua a dirigersi verso sud-sud-est, interferendo direttamente con le rotte aeree che interessano l'aeroporto catanese per il secondo giorno consecutivo di intensa attività vulcanica.

Dettagli sull'eruzione dell'Etna e le sue caratteristiche

L'ultimo VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), un bollettino cruciale per la sicurezza aerea, è stato emesso alle 03:12 di questa mattina, 8 agosto 2026, confermando un allarme di colore rosso. Il report indica una "forte attività stromboliana proveniente dai crateri sommitali e una forte emissione di cenere in corso". L'attività vulcanica si mantiene elevata, con tremori ancora significativi. L'eruzione attuale, che ha avuto inizio il 26 giugno da una frattura sul fianco del cono a circa 3.030 metri di altitudine, aveva già generato una colata lavica che aveva raggiunto i 2.620 metri entro il 4 luglio. Un secondo, più piccolo, flusso lavico era apparso e si era poi arrestato tra il 2 e il 3 luglio.

Attualmente, l'attività proviene dal cono centrale della Voragine, con esplosioni ben visibili fin dal crepuscolo del giorno precedente. Il pennacchio di cenere si estende per circa 1,5 chilometri di altezza e, data la persistenza del vento da sud, continuerà a essere spinto in quella direzione per tutta la giornata.

Voli cancellati e dirottati a causa dell'emergenza

L'emergenza legata all'emissione di cenere dall'Etna ha avuto ripercussioni dirette su un numero considerevole di voli. Rispetto alla giornata precedente, sono stati cancellati 129 voli, includendo sia partenze che arrivi. Inoltre, 61 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti siciliani, tra cui Palermo, Trapani e lo stesso Comiso, dove le condizioni lo hanno permesso. Questa riorganizzazione si è resa necessaria per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi, mitigando i disagi causati dalla presenza della nube vulcanica.