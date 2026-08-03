La bambina di sei anni, unica sopravvissuta al drammatico evento di Catanzaro che ha visto la madre e i due fratellini perdere la vita in un tragico salto dalla finestra, è stata finalmente dichiarata fuori pericolo e dimessa dall’ospedale. La piccola, ricoverata in condizioni estremamente critiche, ha superato un percorso clinico complesso e delicato.

Le sue condizioni iniziali erano gravissime: aveva riportato una lesione traumatica dell’aorta toracica, una lacerazione epatica a tutto spessore, importanti contusioni polmonari e un trauma cranico.

Dopo una prima stabilizzazione cruciale presso l’ospedale “Renato Dulbecco” di Catanzaro, è stata trasferita d’urgenza all’Istituto Gaslini di Genova. Il trasporto, avvenuto tramite un volo sanitario dell’Aeronautica Militare, è stato supportato dalla presenza di un medico e un’infermiera del Gaslini, che hanno garantito la continuità assistenziale durante il viaggio.

Gli interventi salvavita e il recupero

Il primo decisivo intervento è stato eseguito al Policlinico di Catanzaro, dove l’equipe di emodinamica è riuscita a riparare per via percutanea la lacerazione dell’aorta, un’operazione che si è rivelata fondamentale per la sua sopravvivenza. Successivamente, all’Istituto Gaslini di Genova, la bambina è stata sottoposta a un complesso intervento cardiochirurgico durato otto ore.

Il direttore di cardiochirurgia, Guido Michielon, ha confermato il successo dell'operazione, sottolineando che la piccola "ha superato brillantemente l'intervento, senza lesione midollare; cammina, ha ripreso l’alimentazione e il polmone e il bronco sinistro si sono espansi". Sebbene dal punto di vista anatomico sia compatibile con una vita normale, dovrà affrontare alcune problematiche fisiche e psicologiche.

Un ulteriore passo avanti è stato il suo svezzamento dal respiratore, che le ha permesso di tornare a respirare autonomamente. Ora, la bambina ha intrapreso un percorso di fisioterapia “protetta” all’interno della struttura ospedaliera. Per supportare lei e la sua famiglia nell'elaborazione del trauma post-tragedia, è stato attivato il servizio di supporto psicologico dell’ospedale ligure.

Sinergia tra ospedali e nuove prospettive

Il salvataggio della bambina rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra le eccellenze sanitarie italiane: i professionisti degli ospedali di Catanzaro e Genova, con il determinante supporto dell’Aeronautica Militare. A testimonianza di questa sinergia, l’assessore regionale alla sanità della Liguria, Massimo Nicolò, ha annunciato una nuova convenzione tra i due istituti. Questa intesa prevede la presenza periodica di chirurghi del Gaslini a Catanzaro per attività operatorie, ambulatoriali e percorsi formativi, anche a distanza, rafforzando ulteriormente la rete assistenziale.

Raffaele Spiazzi, direttore sanitario del Gaslini, ha voluto rimarcare il significato profondo di questa vicenda: "Questa storia è l'esempio concreto di come la rete sanitaria possa superare ogni confine geografico. La collaborazione leale tra i professionisti della Calabria e della Liguria ha messo al centro l'unica cosa che conta: il bene della bambina".