Il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino, ha diffuso una lettera pastorale di forte impatto in seguito al femminicidio di Ornella Forastefano, la donna uccisa nella notte di Ferragosto a Trebisacce. Nel suo messaggio, monsignor Savino ha richiamato la Chiesa a un serio esame di coscienza, riconoscendo che per secoli una certa predicazione ha indotto le donne alla sopportazione, mascherando la soggezione come pazienza e consigliando di preservare il matrimonio anche a discapito dell'incolumità personale.

"Quella pagina resta chiusa per sempre. La vita di una donna vale infinitamente più della conservazione di una convivenza violenta", ha affermato il vescovo, sottolineando un cambio di prospettiva radicale.

L'appello alla responsabilità e il ricordo delle vittime

"Anche noi uomini di Chiesa siamo chiamati a un serio esame di coscienza", ha ribadito monsignor Savino nella sua lettera. Il presule ha evidenziato come, di fronte a una donna uccisa, il silenzio di un vescovo "assomiglierebbe a una complicità". Per questo, ha invitato a pronunciare il nome di Ornella Forastefano e a non dimenticarlo, affinché le vittime non scivolino nell'anonimato di una statistica che, aggiornandosi con regolarità, rischia di anestetizzare le coscienze.

Il vescovo ha inoltre fatto riferimento alle Sacre Scritture, ricordando l'uguaglianza di immagine, dignità e destino tra uomo e donna. Ha però anche chiarito che l'interpretazione di alcuni passaggi, come quello della Genesi che recita "l’uomo dominerà sulla donna", è stata spesso errata: "Le generazioni che l’hanno letta come volontà divina hanno commesso un errore di cui paghiamo ancora oggi il prezzo", ha spiegato, invitando a una lettura più consapevole e meno distorta.

Le radici della violenza e l'invito all'aiuto

La violenza contro le donne, ha sostenuto il vicepresidente della Cei, affonda le sue radici in una "cultura maschile del possesso che sopravvive travestita da amore". I segnali di questa violenza emergono ben prima degli atti più eclatanti, manifestandosi nel controllo del telefono, nella gelosia che isola dalle amiche, nella voce alzata in casa, nelle umiliazioni pubbliche e nell'uso manipolatorio del denaro come strumento di dipendenza.

Monsignor Savino ha anche voluto smontare ogni tentativo di strumentalizzazione, affermando che la violenza non conosce confini di nazionalità o classe sociale. Ha ricordato che "in Italia parla nella maggior parte dei casi la nostra stessa lingua", respingendo ogni sospetto verso gli stranieri e invitando a non tradire la memoria di Ornella con pregiudizi.

Infine, un accorato appello alle donne che vivono nella paura: "Chiedere aiuto oggi è un atto di coraggio verso se stesse e verso i propri figli", ha concluso il vescovo, incoraggiando a rompere il silenzio e a cercare sostegno.

Contesto istituzionale: Cei e Diocesi di Cassano allo Ionio

La Conferenza Episcopale Italiana (Cei) è l'organismo permanente che connette i vescovi delle diocesi italiane, coordinando le iniziative della Chiesa cattolica nel Paese.

La diocesi di Cassano allo Ionio, guidata da monsignor Savino, è situata in Calabria e si impegna in attività pastorali e sociali sul territorio. La Cei promuove attivamente valori di giustizia, solidarietà e rispetto della dignità umana, con una particolare attenzione ai temi della famiglia, della tutela delle donne e del contrasto alla violenza di genere.