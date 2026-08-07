Il bilancio delle vittime nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave spagnola di Ceuta è tragicamente salito a ottantadue. La Guardia Civil ha infatti localizzato e recuperato altri due corpi di migranti al largo della scogliera frontaliera del Tarajal, in un'area di confine tra la Spagna e il Marocco particolarmente sensibile ai flussi migratori.

Le operazioni di recupero, condotte con perizia dai sub del gruppo Geas, hanno portato alla luce i due nuovi cadaveri, aggiungendosi a un elenco già drammatico di persone che hanno perso la vita cercando di attraversare queste acque.

La ricerca e il recupero dei corpi rappresentano un impegno costante per le autorità locali, che si trovano ad affrontare le conseguenze umane di questi viaggi disperati.

Le operazioni di identificazione e il lavoro forense

Presso l'Istituto di medicina legale di Ceuta, un team specializzato ha finora eseguito settantanove autopsie sui corpi dei migranti recuperati. Un passo significativo nel processo di riconoscimento è stato l'identificazione di due persone, le cui impronte digitali hanno rivelato che erano già registrate in Spagna, fornendo così un primo, seppur parziale, riscontro.

Parallelamente, i medici legali stanno proseguendo un meticoloso lavoro di raccolta di campioni di DNA da tutte le vittime non identificate.

L'obiettivo è incrociare questi dati genetici con quelli dei familiari che hanno denunciato la scomparsa dei propri congiunti, nella speranza di poter dare un nome e una dignità a ciascuna delle persone decedute e offrire risposte alle famiglie in attesa.

I flussi migratori e la pressione sulla frontiera

La situazione al confine di Ceuta è caratterizzata da una costante e intensa pressione migratoria. Nei giorni 30 e 31 luglio scorsi, un periodo di particolare afflusso, oltre settantaduemila persone hanno tentato l'ingresso nell'exclave spagnola, sia via mare che via terra. Questi numeri evidenziano la portata del fenomeno e le sfide che le autorità devono affrontare quotidianamente.

È significativo notare che, di queste oltre settantaduemila persone, almeno settantamila hanno successivamente fatto ritorno in territorio marocchino, un dato che sottolinea la dinamicità e la complessità dei movimenti migratori in questa specifica area geografica.

La gestione di tali flussi richiede un coordinamento continuo e risorse considerevoli.

Ceuta: un crocevia strategico per le rotte migratorie

Ceuta è una città autonoma spagnola con una posizione geografica unica, situata sulla costa nordafricana e separata dal Marocco da una barriera di confine. Questa sua collocazione la rende, purtroppo, uno dei principali punti di accesso per i migranti che cercano di raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo occidentale.

La frontiera di Ceuta è diventata, nel corso del tempo, un simbolo delle sfide legate alla migrazione, un luogo dove le speranze di una vita migliore si scontrano con i pericoli del viaggio e le rigide politiche di confine. La tragedia dei migranti deceduti in queste acque è un monito costante sulla gravità della situazione e sulla necessità di risposte umanitarie e coordinate.