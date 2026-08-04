La Cgil Friuli Venezia Giulia ha annunciato di aver superato le settemila firme per le due proposte di legge di iniziativa popolare su appalti e sanità. L'iniziativa, che si svolge in diverse piazze della regione e online sulla piattaforma del Ministero della Giustizia, ha avuto un momento centrale il 4 agosto 2026 in Piazza San Giacomo a Udine. Qui, il sindacato ha invitato i cittadini a sottoscrivere le proposte, sia ai banchetti fisici che digitalmente. La mobilitazione proseguirà con determinazione fino alla fine di settembre.

Il mondo degli appalti: numeri, rischi e tutele

Le stime della Cgil rivelano che la filiera degli appalti e subappalti coinvolge in Italia tra 2,5 e 4 milioni di lavoratori, con una stima di 50mila-80mila in Friuli Venezia Giulia. Il sindacato evidenzia un dato preoccupante: il 68% degli infortuni gravi e mortali si verifica in questo settore, con il 50% concentrato nel solo subappalto. Michele Piga, segretario generale della Cgil Fvg, ha descritto questo ambito come "un mondo vasto, spesso segnato da salari più bassi, contratti diversi e minori tutele". Ha inoltre rimarcato che "non basta l’indignazione davanti alle morti sul lavoro", ma sono necessarie "responsabilità dirette dei committenti, più sicurezza e pari dignità, diritti e salario per chi svolge lo stesso lavoro".

Obiettivi delle proposte e modalità di raccolta firme

La proposta Cgil interviene sull’articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003, puntando a rafforzare le tutele per i lavoratori negli appalti pubblici e ad estenderle a quelli privati. Tra le misure richieste figurano il contrasto agli affidamenti illeciti e il divieto del subappalto a cascata nei settori più esposti a violazioni contrattuali, rischi per la sicurezza e infiltrazioni criminali. Daniela Duz, della segreteria Cgil Fvg con delega agli appalti, ha sottolineato la forte presenza femminile nel comparto e il legame tra qualità dell’occupazione e qualità dei servizi, specialmente in ospedali e case di riposo.

La raccolta firme avviene sia tramite banchetti nelle piazze delle principali località del Friuli Venezia Giulia, sia online sulla piattaforma del Ministero della Giustizia.

Le proposte di legge di iniziativa popolare sono uno strumento legislativo che permette ai cittadini di proporre nuove leggi con un minimo di 50mila firme. La mobilitazione regionale mira a portare all'attenzione del Parlamento le istanze relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla qualità dei servizi sanitari.