Il programma televisivo "Chi l'ha visto?" è tornato a occuparsi della scomparsa di Maria Vassallo, la donna triestina di cui si sono perse le tracce 14 anni fa in Croazia. Scomparsa nel 2012 durante una vacanza a Rovigno, località croata.

La trasmissione ha ripercorso i fatti noti e lanciato un nuovo appello per informazioni utili. In vacanza, Maria Vassallo è uscita dall’albergo e da quel momento non ha più dato notizie di sé. La sua famiglia, che non ha mai smesso di cercarla, ha rinnovato la richiesta di aiuto, sperando che nuove segnalazioni facciano luce sulla sua scomparsa.

Le circostanze della sparizione e l'appello dei familiari

Al momento della sparizione, Maria Vassallo aveva lasciato l’albergo di Rovigno senza documenti né effetti personali. Le autorità croate e italiane avevano avviato le ricerche, ma senza esito. I familiari hanno ribadito di non perdere la speranza. Il caso rimane aperto e, ogni anno, in occasione dell’anniversario della scomparsa, la famiglia rilancia il proprio appello.

Nonostante le numerose segnalazioni ricevute, nessuna ha finora portato a sviluppi concreti. Per questo, "Chi l'ha visto?" invita chiunque abbia informazioni a contattare la redazione o le forze dell’ordine.

Il ruolo del programma televisivo

"Chi l'ha visto?", storico servizio della Rai, è un punto di riferimento per la ricerca di persone scomparse e la raccolta di segnalazioni.

Il programma si dedica ai casi irrisolti, offrendo spazio agli appelli delle famiglie e collaborando con le autorità competenti. Sul sito ufficiale sono consultabili schede dettagliate dei casi, inclusa quella di Maria Vassallo, con informazioni e contatti.

La vicenda di Maria Vassallo resta uno dei casi irrisolti che il programma continua a seguire, mantenendo alta l’attenzione sulla sua scomparsa e promuovendo la collaborazione per il ritrovamento.