È stata inaugurata a Chiavari, in provincia di Genova, la nuova piscina olimpionica intitolata all’ex sindaco Marco Di Capua. L’impianto, situato presso il Lido di Chiavari in viale Tito Groppo, è stato restituito alla città dopo oltre vent’anni di chiusura, grazie a un significativo investimento di 6,17 milioni di euro, frutto di fondi statali e comunali.

La solenne cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose autorità. Erano presenti il sindaco Federico Messuti, il vicesindaco Michela Canepa – moglie del compianto Marco Di Capua – e il vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro.

L’evento ha preso il via con la benedizione del vescovo di Chiavari, monsignor Giampio Devasini, seguita dal tradizionale taglio del nastro. Hanno preso parte alla celebrazione anche autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni sportive e numerosi cittadini, testimoniando l'importanza dell'opera per la comunità.

Un Impianto all'Avanguardia per lo Sport e la Comunità

La piscina olimpionica si presenta come una struttura moderna e funzionale, dotata di una vasca di 50 metri di lunghezza e 21 metri di larghezza, con otto corsie e una profondità costante di due metri. Queste caratteristiche la rendono perfettamente idonea a ospitare competizioni e attività agonistiche di alto livello.

L'intero impianto è stato oggetto di una completa ristrutturazione, che ha portato alla creazione di spazi rinnovati e all'integrazione di tecnologie all’avanguardia. La nuova struttura si configura come un punto di riferimento essenziale per gli sport acquatici e un luogo di aggregazione e socialità per l'intera comunità di Chiavari e del Tigullio.

Il sindaco Messuti ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando: “Restituiamo ai chiavaresi un’opera attesa da decenni. La piscina olimpionica è il simbolo di una visione più ampia: la riqualificazione dell'intero complesso del Lido, pensato come un luogo di sport diffuso, aggregazione e socialità, capace di vivere tutto l’anno e di diventare un punto di riferimento per tutta Chiavari.”

L'Omaggio a Marco Di Capua: Un Legame Indelebile

L’intitolazione della piscina a Marco Di Capua, sindaco di Chiavari dal 2017 al 2021 e prematuramente scomparso, rappresenta un tributo alla sua visione e al suo impegno.

Fu proprio Di Capua, infatti, che avviò il progetto di riqualificazione dell’impianto, credendo fermamente nella sua rinascita. Il vicesindaco Michela Canepa ha voluto evidenziare il valore profondo di questa scelta, affermando: “Ci sono opere che hanno un valore che va oltre ciò che rappresentano. Questa piscina ne è l’esempio. Marco Di Capua aveva creduto nella sua rinascita e oggi il suo nome resterà legato per sempre ad un luogo che racconta ciò che più amava: lo sport, il mare e Chiavari.”

La riapertura della struttura è stata supportata da sponsor locali, che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. Oltre alla cerimonia ufficiale, il programma ha incluso un aperitivo aperto al pubblico presso lo Spazio Lido e un DJ Set serale ai Bagni Lido, trasformando l'inaugurazione in un momento di festa per la città.

L'opera è il risultato di una radicale rigenerazione urbana, basata sulla demolizione e ricostruzione ecocompatibile e accessibile del vecchio impianto natatorio, arricchendo il frequentato lungomare chiavarese con una struttura tecnologica all'avanguardia che unisce memoria storica e modernità.