Un incendio di vaste proporzioni è divampato a Chieti il 7 agosto 2026, interessando un'ampia area tra il quartiere Filippone e l'ex ospedale San Camillo. Le fiamme, riprese con intensità intorno alle 13:00, hanno richiesto un massiccio intervento delle squadre di soccorso. Sul posto sono stati mobilitati i vigili del fuoco, supportati da due elicotteri e dalla Protezione civile. L'emergenza ha visto la presenza e il coordinamento del comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giampaolo Lampis; del sindaco Giovanni Legnini, che ha prontamente attivato il centro operativo comunale; degli assessori Chiara Zappalorto e Fabio Stella; e del dirigente Andrea Lannutti.

Tre persone hanno ricevuto assistenza dal personale del 118 per sospetta intossicazione da fumo, sebbene abbiano rifiutato il trasporto in ospedale. Nel momento di massima virulenza, l'incendio ha devastato frutteti, canneti, uliveti e altra vegetazione, spingendosi pericolosamente vicino ad alcune abitazioni. Una rimessa situata su un versante collinare è stata completamente distrutta, mentre una ditta edile ha provveduto a spostare preventivamente alcuni mezzi meccanici per scongiurare ulteriori danni. Per ragioni di sicurezza, gli abitanti di circa quaranta alloggi nel quartiere Filippone erano stati invitati a lasciare temporaneamente le loro case, ma hanno successivamente fatto rientro.

Le raccomandazioni e l'intervento delle autorità

Il Comune ha prontamente emesso una serie di raccomandazioni per la cittadinanza, invitando a tenere porte e finestre chiuse, a non utilizzare gli ascensori, a ritirare le tende da sole, a mantenere balconi e terrazzi liberi da ostacoli, ad allontanare automobili e altri mezzi dalle abitazioni e, soprattutto, a evitare di avvicinarsi alle aree colpite dal rogo. Il sindaco Legnini ha descritto la situazione come "seria", evidenziando la mobilitazione di tutte le risorse comunali e volontarie, in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco e l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, per gestire l'emergenza. L'auspicio è che l'allarme si plachi al più presto e che le fiamme vengano domate definitivamente.

L'ex ospedale San Camillo al centro dell'attenzione

L'ex ospedale San Camillo, una struttura dismessa dal 2007, è stato uno dei focolai principali dell'incendio. L'area è nota per essere oggetto di frequenti intrusioni, con squarci nella recinzione che si ripresentano nonostante gli interventi di manutenzione da parte dell'ASL. Il magazzino coinvolto nel rogo, che conteneva prevalentemente materiale cartaceo, non era più provvisto di impianto elettrico, escludendo così l'ipotesi di un cortocircuito. In passato, il complesso è stato teatro di numerosi episodi di accesso non autorizzato, spesso ad opera di giovani residenti del quartiere. A seguito dell'incendio, il magazzino è stato dichiarato inagibile e le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza dell'area.