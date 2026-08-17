La circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Vicenza, e sulla linea Vicenza-Schio, è stata riattivata alle 5.00 del 17 agosto 2026, dopo un'interruzione programmata per potenziamento infrastrutturale e tecnologico, coordinato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Durante la sospensione, sono proseguiti i lavori per la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Verona-Vicenza, nei lotti “Verona-Bivio Vicenza” e “Attraversamento di Vicenza”. Le opere di linea del lotto “Verona-Bivio Vicenza” sono state completate il 30 giugno, rispettando il target Pnrr.

Gli interventi hanno incluso gli innesti della nuova linea AV sulla storica (Bivio Olmo, Verona Porta Vescovo) e finiture civili impiantistiche, tra cui le barriere antirumore. A Vicenza, le attività di potenziamento hanno riguardato modifica dell’apparato centrale, variazioni al binario 10 e lavori preparatori per il nuovo sottopasso ferroviario.

Interventi e investimenti

Sulla linea storica Verona-Vicenza, eseguiti interventi di manutenzione straordinaria: rinnovo binari, manutenzione deviatoi, opere sul sottopasso di Vicenza, sostituzione giunti e contenimento vegetazione. Sulla Vicenza-Schio, i lavori hanno interessato rinnovo infrastruttura ferroviaria nella stazione di Thiene, rimozione difetti armamento, attività impianti tecnologici e manutenzione diffusa, oltre a pulizia straordinaria di binari aree aperte al pubblico.

A Vicenza, verifiche impermeabilizzazione pensiline e pulizia coperture.

L'investimento economico complessivo ammonta a circa 72 milioni di euro per la direttrice Verona-Vicenza e a ulteriori 1,5 milioni di euro per la linea Vicenza-Schio.

Rimodulazione temporanea

Per consentire il completamento di attività e verifiche tecniche post-riattivazione, la circolazione ferroviaria tra Verona e Vicenza subirà una temporanea rimodulazione dell’offerta dal 17 al 21 agosto 2026, con modifiche di orario, anticipi o posticipi, variazioni delle tracce di circolazione e dei tempi di percorrenza.

Si ricorda che, durante l'interruzione principale, i soli binari I e II lato Giardino della stazione di Vicenza sono rimasti in esercizio per la relazione Vicenza-Treviso. Ulteriori informazioni sono disponibili sui canali ufficiali di RFI, delle imprese ferroviarie e presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.