La Circumvesuviana si prepara a una sospensione del servizio sulla tratta Barra–Torre del Greco nei giorni di venerdì 28 e sabato 29 agosto. L’interruzione è necessaria per consentire il completamento dei lavori di adeguamento normativo nelle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo, interventi cruciali per la rete ferroviaria gestita da Eav.

A fronte di questa modifica alla circolazione, Assoutenti Campania ha espresso soddisfazione per il termine degli interventi strutturali, ma ha contemporaneamente sollevato preoccupazioni riguardo ai potenziali disagi per pendolari e turisti.

L’associazione ha infatti sottolineato la necessità di garantire un servizio sostitutivo su gomma efficiente e ben organizzato per mitigare l’impatto sui viaggiatori.

Il servizio sostitutivo predisposto da Eav

Per ridurre al minimo i disagi e assicurare la mobilità lungo la tratta interessata, Eav ha predisposto un servizio sostitutivo con autobus. Durante i due giorni di sospensione, i treni diretti a e provenienti da Sorrento termineranno la loro corsa a Torre Annunziata, mentre quelli da e per Poggiomarino si fermeranno a Torre del Greco. I collegamenti non effettuati via treno saranno garantiti da bus che opereranno tra Napoli Porta Nolana, Villa Regina e Torre del Greco, e viceversa.

La stazione di Villa Regina assumerà un ruolo centrale, fungendo da principale punto di interscambio per tutti coloro che viaggiano tra Sorrento e Napoli.

Saranno attivati due tipi di servizio bus:

Bus direttissimi via autostrada, con fermate a Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi (presso l’hotel Ramada), Torre Annunziata e Villa Regina.

via autostrada, con fermate a Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi (presso l’hotel Ramada), Torre Annunziata e Villa Regina. Bus con fermate intermedie, che collegheranno Napoli Porta Nolana/Napoli Garibaldi a Torre del Greco, effettuando fermate in prossimità di tutte le stazioni lungo il percorso.

Gli orari previsti per i bus diretti Napoli–Villa Regina sono ogni 36 minuti, con partenze da Napoli dalle 5:22 alle 22:54 e da Villa Regina dalle 6:23 alle 22:53. I bus con fermate intermedie avranno partenze da Napoli dalle 5:09 alle 21:33 e da Villa Regina dalle 6:15 alle 22:11.

Le richieste di Assoutenti per un trasporto efficiente

Assoutenti Campania ha ribadito l’importanza di una corretta informazione agli utenti e ha chiesto un servizio di autobus sostitutivo non solo puntuale ma anche rafforzato.

L’associazione ha richiamato l’attenzione sui problemi riscontrati in passato, quando ritardi e inefficienze dei bus sostitutivi avevano spinto molti utenti a preferire l’uso dell’auto privata, aggravando il traffico. Per questo motivo, Assoutenti ha annunciato che monitorerà attentamente la situazione e segnalerà tempestivamente eventuali disservizi alle autorità competenti.

Inoltre, l’associazione, in collaborazione con i Comitati dei cittadini, ha sollecitato la nuova direzione di Eav a impegnarsi per la riapertura urgente della tratta Napoli–Baiano. Attualmente, questa linea è interrotta a Casoria/Arpino Volla e coperta da un servizio bus urbano che, secondo l’associazione, non garantisce la necessaria puntualità.

Assoutenti ha fermamente dichiarato che “non esistono pendolari di serie A e di serie B”, chiedendo il ripristino del servizio ferroviario nella tratta via San Giorgio a Cremano con corse ogni 30 minuti e sottolineando che l’accesso al trasporto pubblico è un diritto fondamentale per lavoro, istruzione e vita sociale.