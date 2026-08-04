La Città Metropolitana di Venezia ha avviato un significativo piano di alienazione, inserendo tre immobili di pregio nel proprio programma con l'obiettivo di stimolare nuove opportunità di investimento e favorire la rigenerazione residenziale. Gli edifici, situati strategicamente tra Mestre, Venezia e Mira, rappresentano una parte importante del patrimonio immobiliare locale, offrendo diverse possibilità di sviluppo.

Immobili in vendita: dettagli e potenzialità

Il primo dei beni messi all'asta è l'ex edificio scolastico conosciuto come 'palazzina della chimica', ubicato nel cuore di Mestre.

Questo stabile, già oggetto di un cambio di destinazione d'uso da scolastico a residenziale, si configura come una soluzione potenziale per affrontare il forte deficit di alloggi universitari o di nuove residenze nella terraferma veneziana. La sua posizione privilegiata, ben collegata ai mezzi pubblici e al centro città, ne accresce l'attrattiva. La base d'asta per l'ex palazzina della chimica è fissata a 1.585.000 euro.

A Venezia, lungo Riva di Biasio, si trova il Palazzo Donà Balbi, una dimora storica settecentesca che vanta un affaccio diretto sul Canal Grande. L'imponente edificio dispone di 3.037 metri quadri di superfici coperte e 926 metri quadri di spazi esterni, che includono una suggestiva corte trecentesca con vera da pozzo e un esclusivo giardino privato.

Per questa proprietà di grande valore storico e architettonico, la base d'asta è di 12.500.000 euro.

Il terzo immobile in vendita è Villa Principe Pio, una magnifica villa settecentesca situata a Mira Porte, nel cuore della Riviera del Brenta. Edificata nel XVIII secolo dalla storica famiglia Principe Pio, la villa è già censita nel 1740 e incarna la tipica architettura della casa veneziana, caratterizzata da una sala passante, il 'portego', che disimpegna camere e locali di servizio ai lati. La base d'asta per questa dimora storica è di 1.357.000 euro.

Il piano di valorizzazione e dismissioni

L'inserimento di questi tre immobili nel processo di alienazione rientra nel più ampio 'Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni immobiliari della Città metropolitana di Venezia' per il triennio 2026-2028.

Questo piano strategico, allegato al Documento unico di programmazione (DUP) – Sezione Operativa, è stato approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio metropolitano numero 32 del 19 dicembre 2025. L'iniziativa mira a una gestione oculata e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, attraverso operazioni di vendita e riqualificazione di beni considerati sia storici che strategici per lo sviluppo del territorio metropolitano.