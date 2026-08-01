Il calciomercato continua a regalare colpi di scena, ma questa volta i riflettori non sono puntati sulle trattative bensì su due casi disciplinari che stanno facendo discutere. Lecce e Cagliari si trovano infatti a gestire situazioni molto delicate, con protagonisti Lameck Banda e Sebastiano Esposito.

Il caso Esposito a Cagliari

Situazione complicata in casa Cagliari. Il club ha pubblicato un comunicato ufficiale dai toni molto duri dopo un fatto che ha scosso club e tifosi. Il club rossoblù, infatti, ha comunicato ufficialmente che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro di Ponte di Legno e non prenderà parte alla trasferta in Germania, dove la squadra affronterà domenica 2 agosto l'Union Berlino in amichevole.

Attraverso una nota ufficiale, il Cagliari ha annunciato che verranno adottati provvedimenti nei confronti dell'attaccante.

Caso Banda: ricorso del Lecce?

In casa Lecce il rapporto con Banda appare ormai completamente compromesso. L'esterno offensivo continua a non presentarsi e, dopo aver disertato le visite mediche del 12 luglio e il ritiro di Bad Loipersdorf, in Austria, non avrebbe alcuna intenzione di rientrare in Salento. Una situazione che ha fatto infuriare il club giallorosso, deciso a tutelarsi in ogni sede.

Oltre alle sanzioni economiche previste dal regolamento interno, il Lecce secondo la Gazzetta dello Sport starebbe valutando il ricorso al collegio arbitrale per chiedere la riduzione dello stipendio del calciatore.

L'ipotesi della risoluzione del contratto, invece, non sarebbe presa in considerazione perché finirebbe per favorire lo stesso Banda, libero di accasarsi altrove senza vincoli. Sul tavolo ci sarebbe anche la possibilità di chiedere un risarcimento per danni d'immagine e per il deprezzamento del cartellino. Il Lecce intanto si guarda intorno per trovare sul mercato il sostituto dello zambiano e due nomi sono già caldi. Un epilogo che nessuno avrebbe immaginato, soprattutto dopo una stagione in cui l'esterno zambiano aveva contribuito in modo decisivo alla salvezza del Lecce, realizzando cinque reti, compresa quella decisiva contro il Genoa all'ultima giornata.

Due vicende differenti ma accomunate da un elemento: il duro pugno dei club, intenzionati a far rispettare gli obblighi contrattuali e a difendere i propri interessi in un momento cruciale della preparazione estiva.