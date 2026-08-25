L'Abruzzo registra una crescita turistica superiore alla media nazionale, ma deve affrontare con urgenza il problema della movida molesta.

A evidenziarlo è il presidente di Confcommercio e Federalberghi Abruzzo, Giammarco Giovannelli, commentando i dati illustrati dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ad Alba Adriatica. Gli arrivi sono aumentati del 7,2% e le presenze del 7,7%, mentre nel solo mese di luglio la crescita è stata rispettivamente del 6,5% e del 6,7% rispetto allo stesso mese del 2025.

Secondo Giovannelli, i risultati sono il frutto del lavoro congiunto di operatori turistici, associazioni, Regione ed enti locali.

La sfida della destagionalizzazione

Ora, però, "più che mai" è necessaria la costituzione dell'Agenzia Regionale del Turismo, con l'obiettivo di programmare lo sviluppo dei diversi turismi abruzzesi e puntare ad almeno sei mesi di economia turistica attiva.

La priorità è quindi la destagionalizzazione, attraverso una programmazione capace di superare la concentrazione dei flussi nei mesi estivi e valorizzare mare, borghi, montagna, natura, cultura ed enogastronomia.

Particolarmente significativo, sottolinea Giovannelli, è il dato relativo ai borghi dell'entroterra, che nel primo semestre del 2026 hanno registrato un aumento del 10% delle presenze. Un dato che, secondo il presidente, segnala una crescente diffusione dei flussi turistici verso le aree interne.

L'allarme sulla movida molesta

Sul fronte della sicurezza, Confcommercio e Federalberghi chiedono una strategia comune che coinvolga Regione, Prefetture, Questure e Anci per contrastare la "movida molesta".

"Sì al divertimento, ma no alla degenerazione sociale", afferma Giovannelli, secondo cui i comportamenti molesti possono trasformarsi in un deterrente per i turisti, oltre a danneggiare cittadini e operatori.

L'obiettivo, conclude, è consolidare la crescita già registrata attraverso una rete stabile tra istituzioni e imprese, rendendo l'Abruzzo una destinazione riconoscibile a livello nazionale e internazionale e capace di offrire opportunità turistiche durante tutto l'anno.