Restano in carcere i cinque indagati per il furto dei capolavori di Paul Cézanne, Henri Matisse e Auguste Renoir, avvenuto alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, a Parma. La decisione è stata convalidata ieri dal giudice per le indagini preliminari supplente Maurizio Boselli.

Durante l'udienza di convalida, due dei presunti membri della banda si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli altri tre hanno reso dichiarazioni, fornendo la propria versione e ammissioni di responsabilità. Il giudice ha motivato la misura cautelare con il rischio di reiterazione di reati analoghi e la pericolosità sociale dei cinque indagati, escludendo il pericolo di fuga.

Dettagli sul colpo e il recupero delle opere

Il Gip ha riconosciuto l'associazione per delinquere, rimarcando la capacità di pianificare il furto. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 22 e il 23 marzo. I ladri sono entrati forzando una finestra, hanno rimosso le opere dalle pareti e sono fuggiti attraverso i giardini in pochi minuti. Le opere trafugate includono 'Fish' di Auguste Renoir, 'Still Life with Cherries' di Paul Cézanne e 'Odalisque on the Terrace' di Henri Matisse. Il valore stimato è di circa 6 milioni di euro per il Cézanne, 3 milioni di euro per il Renoir e 20.000 euro per il Matisse. Le opere d'arte sono state recuperate dalle autorità italiane.

Indagini in corso sui canali di ricettazione

Non è ancora stata fatta piena luce su tutte le dinamiche del colpo, in particolare riguardo agli eventuali committenti e ai canali ai quali uno dei fermati si sarebbe rivolto per la collocazione all'estero della refurtiva. Le piste investigative hanno fatto riferimento a Spagna, Emirati Arabi Uniti e Ucraina. La banda è sospettata di appartenere a un'organizzazione criminale più ampia, responsabile di diversi furti in abitazioni, aziende e altre proprietà.