Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si appresta a esprimere il suo parere conclusivo sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La riunione decisiva è fissata per giovedì 6 agosto, e le anticipazioni suggeriscono un esito favorevole con numerose prescrizioni. L'associazione siciliana Invece del Ponte ha già sollevato diverse criticità tecniche e normative riguardanti l'opera.

Le principali criticità tecniche del progetto

Tra i punti più rilevanti evidenziati dall'associazione, spicca la presenza di una faglia "certa" e "attiva" localizzata sotto il pilone previsto sul lato Calabria.

Tale condizione è attestata dalle cartografie ufficiali e riconosciuta dall'Ispra. Le linee-guida governative vietano esplicitamente la costruzione di una torre di circa 500.000 tonnellate su una faglia attiva, specialmente se soggetta a ingenti azioni orizzontali, rendendo la sua realizzazione problematica a quella distanza dalla faglia.

Un'altra questione cruciale riguarda l'altezza del ponte a pieno carico, definita come "franco navigabile". Sebbene il progetto indichi un'altezza di 65 metri, questo valore è stato calcolato ipotizzando condizioni ideali: traffico stradale rarefatto (solo il 17% della portata), passaggio di "semitreni", temperature esterne di 20°C (mentre le massime superano i 40°C), assenza di vento e mare calmo.

L'applicazione di standard tecnici ordinari comporterebbe una riduzione di diversi metri dell'altezza effettiva. Questa discrepanza potrebbe causare l'interruzione del transito ferroviario qualora dovessero passare navi più alte del ponte "carico", rendendo il progetto non conforme alle linee-guida che prevedono un ponte agibile 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Infine, lo smorzamento strutturale, ovvero la capacità del ponte di dissipare le vibrazioni generate da vento, traffico e terremoti, presenta un'anomalia. Il progetto adotta un valore del 0,5%, mentre le norme di progettazione prevedono un coefficiente dello 0,24% e, per le "strutture in funi" (come è essenzialmente il ponte), un valore dello 0,1%.

Il coefficiente previsto nel progetto risulta quindi dal doppio al quintuplo superiore rispetto alle previsioni normative tecniche.

Contesto istituzionale e quadro finanziario dell'opera

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è chiamato a fornire un parere tecnico di fondamentale importanza nell'ambito dell'iter autorizzativo. La società Stretto di Messina, sotto la guida dell'amministratore delegato Pietro Ciucci, ha confermato di aver già richiesto valutazioni sia all'Autorità dei trasporti sia allo stesso Consiglio. Il progetto del ponte, dopo il diniego della Corte dei conti al visto di legittimità della delibera Cipess, ha visto l'approvazione di un nuovo decreto legge che ribadisce la volontà di realizzare l'opera e ne conferma la copertura finanziaria.

Il fabbisogno finanziario attuale è stimato in 13,5 miliardi di euro. Questa cifra è aumentata a causa dell'indicizzazione dei prezzi post-pandemia, rispetto agli stanziamenti originari. La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), avviata tra febbraio e marzo 2024, ha ricevuto una risposta positiva a novembre 2024, sebbene con alcune prescrizioni specifiche per i siti Natura 2000. Il piano finanziario è in fase di aggiornamento e il dialogo con le istituzioni europee prosegue, in attesa del parere definitivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'avanzamento dell'intero iter.