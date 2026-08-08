Il Consiglio regionale della Sardegna commemora le vittime del lavoro italiano nel mondo illuminando il suo Palazzo, situato in via Roma a Cagliari, con luci di colore bianco. L'iniziativa, che si svolge questa sera, si inserisce nel più ampio quadro delle commemorazioni nazionali dedicate alla tragedia di Marcinelle, un evento drammatico avvenuto l'8 agosto 1956 in una miniera in Belgio, dove persero la vita 262 persone, tra cui 136 cittadini italiani.

L'adesione dell'assemblea legislativa sarda a questa iniziativa nazionale rappresenta un gesto simbolico di profondo significato, volto a mantenere viva la memoria di tutti coloro che hanno perso la vita durante lo svolgimento delle proprie attività professionali.

Il ricordo si estende non solo a chi è deceduto all'estero, ma anche a chi ha trovato la morte sul lavoro in Italia e, specificamente, in Sardegna. Il Presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, ha sottolineato l'importanza di questo momento: “Oggi è un momento di riflessione e di condivisione. Anche aderire con un gesto simbolico a questa iniziativa nazionale vuol dire accendere una luce sulla speranza: mai più morti sul lavoro perché perdere la vita durante lo svolgimento delle proprie attività professionali non è degno di un paese civile.”

Marcinelle: il ricordo di una tragedia indelebile

La commemorazione odierna del Consiglio regionale coincide con la Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita proprio per onorare la memoria dei caduti nel disastro di Marcinelle.

Il Presidente Comandini ha ribadito con forza un concetto fondamentale: “Anche una sola morte sul lavoro è una sconfitta per l’intera società”. L'incendio nella miniera belga rimane uno degli episodi più tragici e significativi nella storia dell’emigrazione e del lavoro italiani all’estero, un monito costante sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate.

Il dramma delle morti bianche: dati e impegno legislativo

Il fenomeno delle morti sul lavoro, comunemente note come “morti bianche”, continua a rappresentare una piaga sociale sia a livello nazionale che regionale. Nei primi sei mesi dell'anno, il bilancio in Italia ha superato le 500 vittime. In Sardegna, i dati relativi al primo semestre dell'anno indicano 7 vittime, un numero che si confronta con le 33 registrate nel 2024 e le 25 nel 2023.

Il Presidente Comandini ha evidenziato con preoccupazione la persistenza di questo fenomeno, sottolineando l'urgenza di un intervento legislativo mirato: “Purtroppo le morti bianche sono sempre numerose. Un fenomeno a cui è necessario mettere riparo anche creando i presupposti legislativi per dare più sicurezza nei luoghi di lavoro e ai lavoratori.” L'impegno è volto a prevenire ulteriori perdite e a tutelare la vita di chi ogni giorno svolge la propria professione.