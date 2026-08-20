Scade domani, 21 agosto 2026, il termine ultimo per i titolari del Contrassegno Unico Disabili (Cude) a Roma per selezionare la propria targa principale. A partire dal 22 agosto, entreranno in vigore nuove disposizioni che ridurranno il numero di targhe associabili al Cude da tre a due, rendendo obbligatoria l'indicazione di una targa "principale" e una "secondaria". Questa modifica è cruciale, poiché solo i veicoli associati alla targa principale potranno accedere alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) della Capitale.

Roma Servizi per la Mobilità ha specificato le modalità per effettuare questa scelta fondamentale.

Fino al 21 agosto, gli utenti possono procedere tramite lo sportello online dedicato o recandosi di persona presso lo sportello al pubblico situato in via Silvio D’Amico 38. Quest'ultimo è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 16:00. È indispensabile prenotare un appuntamento, utilizzando l’app SolariQ o contattando il numero 0657003. Si avverte che chi non provvederà a indicare le targhe entro la scadenza subirà un'individuazione d’ufficio a partire dal 22 agosto.

Le nuove disposizioni per l'accesso alle ZTL

Le nuove regole introducono un meccanismo chiaro per la gestione delle targhe. Per i titolari di Cude, residenti a Roma o in altri Comuni, che attualmente hanno associate tre targhe, la procedura d'ufficio prevede l'eliminazione automatica di quella con l'immatricolazione più datata.

La targa più recente sarà automaticamente identificata come "principale", mentre l'altra rimarrà inserita come "secondaria". Un criterio temporale analogo sarà applicato anche a coloro che possiedono già due targhe ma non hanno provveduto a effettuare la scelta entro la data stabilita.

È importante notare che, qualora l'utente dovesse avere la necessità di utilizzare il veicolo associato alla targa secondaria per accedere alle ZTL, sarà indispensabile accedere preventivamente all'applicativo web disponibile sul portale. Tramite questo strumento, sarà possibile invertire la designazione, rendendo la vettura secondaria quella principale e viceversa, garantendo così la conformità alle nuove normative.

L'impatto delle modifiche e il ruolo del CUDE

I dati forniti da Roma Servizi per la Mobilità evidenziano la portata di queste modifiche: circa 26.000 titolari di contrassegno Cude (riferiti esclusivamente agli utenti di Roma) hanno ancora tre targhe associate. Inoltre, 17.414 utenti non hanno ancora provveduto a indicare la targa principale e quella secondaria. Questi numeri sottolineano l'importanza di agire entro la scadenza per evitare l'individuazione d'ufficio.

Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) rappresenta uno strumento fondamentale che garantisce alle persone con disabilità l'accesso a importanti agevolazioni per la mobilità, tra cui la possibilità di circolare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato.

Riconosciuto a livello europeo, il CUDE permette l'associazione di veicoli utilizzati dal titolare. Le recenti modifiche normative sono state introdotte con l'obiettivo di semplificare la gestione delle targhe e di assicurare un maggiore controllo sugli accessi riservati, contribuendo a una più efficiente regolamentazione del traffico e della sosta per i titolari del contrassegno.