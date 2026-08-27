Con la fine di agosto, milioni di italiani si preparano al rientro dalle vacanze estive, dando il via a un periodo di intensi spostamenti stradali. Si prevede infatti una significativa ripresa dei flussi veicolari verso i grandi centri urbani. Le stime indicano che, da domani fino a domenica 30 agosto, le strade e autostrade nazionali saranno interessate da oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli.

Il calendario del traffico, elaborato da Viabilità Italia, annuncia un bollino rosso per diverse fasce orarie cruciali. Le criticità maggiori sono attese nel pomeriggio di domani, venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30 agosto.

Questo scenario prefigura un notevole incremento dei volumi di traffico dalle località di villeggiatura verso le principali città italiane. Per garantire maggiore fluidità e sicurezza, il divieto di transito per i veicoli pesanti sarà in vigore sabato 29 agosto dalle ore 8:00 alle 16:00 e domenica 30 agosto dalle ore 7:00 alle 22:00.

Misure straordinarie per il controesodo

Per far fronte all’incremento eccezionale del traffico, sono state messe in atto misure specifiche. La presenza del personale è stata significativamente rafforzata su tutto il territorio nazionale, con un impegno potenziato per la gestione della viabilità. Parallelamente, è stata operata una drastica riduzione della presenza dei cantieri stradali.

Fino al 7 settembre, ben 1.175 cantieri, corrispondenti all’83% dei 1.414 attivi, saranno chiusi o sospesi, al fine di agevolare la circolazione e minimizzare i disagi durante il controesodo.

Un appello alla prudenza è stato rivolto agli automobilisti. Si invita a pianificare con attenzione i propri spostamenti, a rispettare scrupolosamente i limiti di velocità e a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi degli altri utenti della strada. È stato ricordato che "Qualche minuto in più nel viaggio non cambia la giornata; una scelta sbagliata alla guida può invece avere conseguenze molto gravi", sottolineando l'importanza di una guida responsabile.

Panoramica dettagliata del traffico e limitazioni

Il prospetto di Viabilità Italia fornisce una panoramica dettagliata delle condizioni del traffico per l’ultimo fine settimana di agosto. Venerdì 28 agosto si prevede un bollino giallo al mattino, che si trasformerà in bollino rosso nel pomeriggio. Sabato 29 agosto sarà caratterizzato da un bollino rosso nella prima parte della giornata, per poi attenuarsi a bollino giallo nel pomeriggio. Domenica 30 agosto, la situazione sarà simile a venerdì, con bollino giallo al mattino e bollino rosso al pomeriggio. Per lunedì 31 agosto, sono indicate possibili criticità al mattino e traffico intenso in serata.

Le limitazioni alla circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate sono state definite con precisione.

Tali divieti saranno in vigore sabato 29 agosto dalle ore 8:00 alle 16:00 e domenica 30 agosto dalle ore 7:00 alle 22:00. Queste disposizioni sono state adottate con l’obiettivo primario di agevolare il rientro degli automobilisti e di garantire una maggiore sicurezza complessiva sulle principali arterie stradali del Paese.