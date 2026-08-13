Una coppia, composta da un uomo di 55 anni e una donna di 38, entrambi originari della Campania e già noti alle forze dell’ordine, è stata arrestata il 12 agosto a Chianni, in provincia di Pisa. L’accusa è di tentata truffa aggravata in concorso, perpetrata ai danni di un residente. I due si sono spacciati per carabinieri nel tentativo di ingannare la vittima.

La dinamica della tentata truffa

La vicenda ha avuto inizio intorno alle 12:40, quando la vittima ha ricevuto una telefonata sul proprio cellulare. Il 55enne si è qualificato come un funzionario delle Poste, invitando con tono urgente il destinatario a recarsi immediatamente all’ufficio postale per ritirare alcune raccomandate.

Tuttavia, l’uomo, dimostrando scetticismo e prontezza, non ha creduto alla versione.

Mantenendo attiva la conversazione, il residente di Chianni ha verificato personalmente la veridicità di quanto affermato. Si è recato dapprima all’ufficio postale e poi in municipio, accertando l’assenza di qualsiasi corrispondenza. Consapevole di essere bersaglio di una truffa, ha avvisato la moglie prima di fare ritorno a casa.

L'intervento della moglie e l'arresto

Al suo arrivo, la vittima ha sorpreso la donna di 38 anni intenta a fotografare il citofono dell’abitazione. Alla richiesta di spiegazioni, la 38enne si è qualificata come maresciallo dei carabinieri, asserendo di essere impegnata in verifiche urgenti.

È stato a questo punto che la moglie della vittima, affacciandosi sulla porta, ha avuto un ruolo determinante. Affrontando i due, ha gridato loro di essere in linea telefonica con i veri carabinieri, costringendoli a una precipitosa fuga.

La loro fuga è durata poco. Grazie alla segnalazione e all'intervento rapido delle forze dell'ordine, i due sono stati intercettati e bloccati a breve distanza, a bordo di un’auto a noleggio. Entrambi sono stati immediatamente arrestati dai carabinieri.

Dopo la convalida dell'arresto, per la coppia sono state disposte misure cautelari: l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza e il divieto di lasciare la propria abitazione dalle 20:00 alle 08:00.

Il fenomeno delle truffe del "finto carabiniere"

Questo episodio nel Pisano si inserisce in un preoccupante fenomeno di truffa che vede i malviventi spacciarsi per membri delle forze dell'ordine. Simili episodi sono diffusi in Italia. Un caso analogo si è verificato di recente a Mozzo, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver tentato di ingannare una donna di 79 anni, presentandosi come finto carabiniere. Anche in quella circostanza, l'intervento tempestivo della vittima e dei suoi familiari è stato cruciale per consentire ai veri militari di fermare il responsabile, al quale è stato imposto l'obbligo di dimora nella sua città di residenza.