Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Corigliano-Rossano il 18 agosto 2026, quando il cadavere di una donna di 72 anni è stato rinvenuto in un fondo agricolo nella località di Villaggio Frassa, situata nell’area urbana di Corigliano. La vittima è stata successivamente identificata come Carmela Bifano, madre di un figlio. Le prime ricostruzioni e le informazioni trapelate suggeriscono che la donna potrebbe essere stata colpita violentemente alla testa con delle pietre, un dettaglio che rende il quadro della sua morte particolarmente brutale e oggetto di intense indagini.

Il ritrovamento del corpo ha immediatamente attivato le forze dell'ordine, che hanno avviato le procedure investigative per fare luce sull'accaduto e determinare le esatte circostanze del decesso.

Le indagini si concentrano sulla sfera familiare

Per chiarire le cause esatte del decesso e la dinamica dei fatti, la Procura di Castrovillari ha prontamente disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Questo esame medico-legale sarà fondamentale per stabilire con precisione la natura delle lesioni e l'ora del decesso, fornendo elementi cruciali agli investigatori. Le indagini, condotte dalla Polizia, si stanno concentrando con particolare attenzione sulla sfera familiare della vittima, un aspetto che gli inquirenti ritengono di primaria importanza per la risoluzione del caso.

Al momento del ritrovamento del cadavere, Carmela Bifano si trovava in compagnia del marito, la cui posizione è attualmente oggetto di approfondimento e scrupoloso vaglio da parte degli inquirenti. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi possibili e raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla morte della donna.

Dettagli sul luogo del ritrovamento e l'azione delle autorità

Il fondo agricolo dove è avvenuto il macabro ritrovamento si trova specificamente a Villaggio Frassa, una località ben definita all’interno dell’area urbana di Corigliano, parte integrante del vasto comune di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Questa specificità geografica è rilevante per le operazioni investigative.

Le indagini sono interamente condotte dalla Polizia, che sta operando sul campo con l'obiettivo di raccogliere prove, ascoltare testimonianze e individuare eventuali responsabilità legate a questo omicidio. La Procura di Castrovillari segue da vicino ogni sviluppo, mantenendo un'attenzione costante e meticolosa sugli elementi che emergono, specialmente quelli che riguardano la sfera familiare della vittima. L'impegno delle forze dell'ordine è massimo per assicurare giustizia e chiarezza in un caso che ha profondamente turbato la comunità locale.