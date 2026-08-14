Il Comune di Cortina d'Ampezzo ha introdotto nuove ordinanze per contrastare comportamenti turistici ritenuti irrispettosi, focalizzandosi su "bivacchi" e abbigliamento non consono in aree pubbliche. Annunciate dal sindaco Gianluca Lorenzi, le misure mirano a salvaguardare il decoro urbano e la vivibilità della rinomata località montana, specialmente in estate, quando l'afflusso di visitatori è elevato.

Le disposizioni vietano il consumo di pasti al sacco e la sosta prolungata in specifiche zone del centro, oltre a imporre restrizioni sull'abbigliamento inadeguato, come camminare a torso nudo o in costume da bagno fuori dalle aree designate.

Il sindaco Lorenzi ha chiarito che l'intento non è criminalizzare, ma richiedere rispetto per il luogo e i residenti. Per i trasgressori, sono previste sanzioni amministrative fino a 500 euro.

Le nuove regole per il centro di Cortina

Le ordinanze si applicano rigorosamente nelle zone centrali di Cortina e nei principali punti di ritrovo turistico. Tra i divieti figurano il bivacco con stuoie o sedie pieghevoli in aree non autorizzate, il consumo di cibo fuori dalle zone attrezzate e l'uso di abbigliamento da spiaggia nelle vie del centro. L'amministrazione mira a preservare l'immagine della località e garantire una convivenza civile tra residenti e visitatori.

Motivazioni e contesto delle disposizioni

Le ordinanze sono state adottate in risposta a episodi ricorrenti di comportamenti poco rispettosi del decoro urbano, segnalati da residenti e operatori turistici. Cortina d'Ampezzo, nelle Dolomiti bellunesi, è una delle mete turistiche più celebri d'Italia, attirando migliaia di visitatori ogni anno, soprattutto in estate e inverno. Queste nuove norme si inseriscono in una più ampia strategia di tutela del territorio e promozione di un turismo sostenibile e rispettoso delle tradizioni locali.