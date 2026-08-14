Il Comune di Cortina d'Ampezzo ha emanato una nuova ordinanza, firmata dal sindaco Gianluca Lorenzi il 13 agosto 2026, per contrastare i comportamenti irrispettosi del decoro urbano. La decisione risponde alle lamentele dei residenti per situazioni imbarazzanti dovute al massiccio afflusso turistico nella località montana.

Nuove regole per il decoro urbano

Il provvedimento vieta esplicitamente: sdraiarsi sui gradini dei monumenti, nei parcheggi, in strada o sulle soglie degli edifici; fare bivacchi; dormire con sacchi a pelo sulle panchine; consumare cibo e bevande in luoghi pubblici non autorizzati; lavarsi per le strade; indossare abbigliamento non consono al pubblico decoro.

Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. Il sindaco Lorenzi ha evidenziato la necessità di tale intervento per un'azione efficace delle autorità, nonostante tali divieti dovrebbero essere impliciti nel rispetto civico.

Divieto di balneazione nel Lago Sorapis

In un contesto analogo di tutela ambientale e sicurezza, anche il Lago Sorapis, sopra Cortina d'Ampezzo, è ora soggetto a un'ordinanza che ne vieta la balneazione. Il provvedimento, con ammende fino a 500 euro, mira a preservare le peculiari caratteristiche chimiche e batteriologiche naturali delle sue acque azzurre, oggetto di studi. Il sindaco Gianpietro Ghedina ha sottolineato i rischi: la balneazione può compromettere il delicato ecosistema e costituire un serio pericolo per la salute, data la torbidità del fondale e l'assenza di soccorsi.

Controlli e obiettivi generali

Misure simili sono state adottate in altre città turistiche, come Venezia, dove il sindaco Simone Venturini ha intensificato i controlli su decoro e comportamenti pubblici. Queste ordinanze riflettono la crescente esigenza di gestire l'impatto del turismo di massa, garantendo il rispetto del patrimonio naturale e culturale e la qualità della vita dei residenti attraverso un sistema di sanzioni per chi non rispetta le direttive.