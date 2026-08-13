Un cranio umano è stato rinvenuto nel pomeriggio del 12 agosto 2026 sul Monte Cagno, in Abruzzo, a circa 1.700 metri di quota. Il ritrovamento, avvenuto in una zona impervia e lontana dai sentieri battuti, è stato segnalato da alcuni giovani escursionisti che hanno allertato le autorità.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Avezzano, che hanno effettuato i rilievi e circoscritto l'area. Le successive indagini scientifiche saranno condotte dai carabinieri del Ris, incaricati di stabilire l'identità della persona a cui apparteneva il cranio.

L'attenzione si concentra in particolare su Marco Benso, l'ex dirigente romano scomparso da Rocca di Cambio alla fine di luglio 2024. Sarà fondamentale il confronto del DNA estratto dai resti con quello dei familiari. Al momento, l'identità della vittima resta sconosciuta.

Il ritrovamento e le indagini in corso

La scoperta è avvenuta in un tratto particolarmente difficile da raggiungere, lontano dalle principali vie escursionistiche del Monte Cagno. Alcuni segni riscontrati sul cranio potrebbero essere riconducibili a interventi chirurgici precedentemente subiti, un'indicazione preliminare che richiederà però ulteriori conferme attraverso esami scientifici approfonditi.

La scomparsa di Marco Benso: una vicenda irrisolta

Marco Benso, residente a Roma, era solito trascorrere parte dell'estate nella sua seconda casa di Rocca di Cambio. Il 29 luglio 2024 era uscito in abiti sportivi, lasciando in casa telefono e documenti, e da quel momento le sue tracce si erano perse. Ex manager romano con una profonda passione per il trekking, l'alpinismo e il podismo, Benso era stato immortalato per l'ultima volta dalle telecamere lungo la strada che conduce in località Cerri.

Le ricerche, avviate subito dopo la scomparsa, avevano coinvolto centinaia di persone, tra volontari e forze dell'ordine, impegnate sull'Altopiano delle Rocche. Nonostante l'impiego di 886 uomini in divisa, cani molecolari, elicotteri, droni e sommozzatori, le battute di ricerca non avevano prodotto risultati concreti.

Tra il 29 luglio e il 13 agosto 2024, erano stati segnalati cinque avvistamenti ritenuti "coerenti, attendibili e lineari" nelle aree di Rocca di Cambio, Fonteavignone, San Panfilo d'Ocre, Bagno e via Antica Arischia, ma nessuno di questi aveva portato al ritrovamento dell'uomo.

La Procura di Roma, che aveva ereditato il fascicolo d'inchiesta dalla Procura dell'Aquila, ha di recente chiesto l'archiviazione del caso. La famiglia di Benso, tuttavia, ha presentato opposizione, continuando a chiedere che venga fatta piena chiarezza sulla sorte del loro congiunto.