Un violento temporale ha colpito il Viterbese ieri sera, causando la caduta di un grosso albero in Piazza Crispi a Viterbo. L'incidente, pur non avendo provocato feriti, ha comunque messo a rischio numerosi veicoli in sosta, evidenziando i pericoli in una piazza centralissima e molto frequentata.

L'episodio ha spinto il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Viterbo a chiedere alla sindaca Chiara Frontini una verifica straordinaria delle alberature comunali. Nella nota si legge: "Il violento temporale che si è abbattuto ieri sulla città ha lasciato dietro di sé danni evidenti.

Le immagini che arrivano da Piazza Crispi parlano da sole: un fusto spezzato di netto, rami di grosse dimensioni al suolo, fogliame e detriti su marciapiedi e carreggiata, auto in sosta investite dal materiale caduto. È andata bene: non si registrano feriti. Ma in una piazza frequentata a ogni ora del giorno, a due passi dal centro e utilizzata quotidianamente come area di sosta, l'esito poteva essere ben diverso".

Richiesta di Ricognizione Alberature

Fratelli d'Italia ha evidenziato come "la sezione di fusto ceduta mostra, anche a un esame non specialistico, segni evidenti di degradazione del legno interno: la rottura non è avvenuta su una pianta sana, ma su un esemplare la cui stabilità era con ogni probabilità già compromessa".

Una manutenzione programmata avrebbe potuto prevenire l'evento. Per questo, il gruppo consiliare ha chiesto all'Amministrazione comunale di "procedere senza ulteriori rinvii a una ricognizione straordinaria dello stato fitosanitario e di stabilità delle alberature di proprietà comunale", con priorità per piazze, viali alberati, aree di sosta e di transito, plessi scolastici, parchi e percorsi a più alta frequentazione pedonale, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Maltempo Esteso nel Viterbese

L'ondata di maltempo ha interessato non solo Viterbo ma anche altre località del territorio. A Civita Castellana, il temporale ha causato la caduta di diversi alberi, la chiusura di alcune strade e l'interdizione di parchi pubblici. Le autorità locali sono intervenute per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza delle aree, al fine di prevenire ulteriori rischi e ripristinare la normalità.