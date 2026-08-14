Il 14 agosto segna il sesto anniversario dal tragico crollo del Ponte Morandi a Genova, un evento che nel 2018 ha profondamente segnato la città e l'intero Paese. In occasione di questa solenne commemorazione, il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha voluto sottolineare con forza l'importanza di ricordare questa data non solo come momento di dolore, ma anche come un monito imprescindibile per tutti coloro che ricoprono responsabilità amministrative e decisionali. “La data del 14 agosto deve fungere da vero e proprio faro per chi amministra, per chi è chiamato a prendere decisioni che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla vita delle persone”, ha dichiarato Bucci durante la toccante cerimonia.

La tragedia del Ponte Morandi, che causò la morte di 43 persone, ha lasciato una ferita profonda nel tessuto sociale e urbano di Genova. Nel corso della commemorazione, un sentito ricordo è stato rivolto a tutte le vittime, ribadendo con fermezza la necessità di mantenere sempre alta l'attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture. Il sindaco ha enfaticamente aggiunto: “Non dobbiamo mai e poi mai dimenticare quanto accaduto, perché è solo attraverso una memoria viva e consapevole che possiamo concretamente evitare che simili tragedie si ripetano in futuro”.

Il Ruolo delle Istituzioni nella Memoria Collettiva

Le istituzioni locali e regionali hanno partecipato attivamente alle iniziative di ricordo, riconoscendo e sottolineando il valore inestimabile della memoria collettiva.

La Regione Liguria, esprimendo il proprio profondo cordoglio per le vittime e la più sincera vicinanza alle famiglie colpite dal devastante crollo, ha evidenziato come l'evento del Ponte Morandi rappresenti ancora oggi una ferita aperta per l'intera comunità. In una nota ufficiale, la Regione ha invitato a non dimenticare le responsabilità intrinseche legate alla corretta gestione e alla costante manutenzione delle infrastrutture, elementi cruciali per la tutela della vita umana.

L'Impatto del Crollo e la Rinascita di Genova

Il crollo del Ponte Morandi ha avuto conseguenze estremamente rilevanti sulla viabilità e sulla quotidianità dei cittadini di Genova, paralizzando per un lungo periodo una parte vitale della città.

La successiva ricostruzione del viadotto, portata a termine in tempi eccezionalmente rapidi, è stata il frutto di una forte e coesa mobilitazione delle istituzioni e della società civile. Il nuovo ponte, eretto come un potente simbolo di rinascita e resilienza, è stato inaugurato nel 2020 e rappresenta oggi un punto di riferimento architettonico e funzionale per l'intera città. Le commemorazioni del 14 agosto coinvolgono ogni anno autorità, cittadini e i familiari delle vittime, testimoniando l'importanza cruciale di mantenere viva la memoria di quanto accaduto, affinché la lezione di quella tragedia non venga mai dimenticata e ispiri un impegno costante per la sicurezza.