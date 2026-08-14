Le autorità locali hanno convocato un tavolo tecnico urgente a Montenero di Bisaccia a seguito del crollo di un ponte sul fiume Trigno. L'incontro si è reso necessario dopo il cedimento strutturale di questa infrastruttura, situata in un'area di strategica importanza per i collegamenti tra Molise e Abruzzo. Il collasso ha causato l'immediata interruzione della viabilità e ha richiesto una valutazione approfondita delle condizioni di sicurezza, oltre all'individuazione di soluzioni per il ripristino.

L'incontro tecnico e le prime valutazioni

Il ponte, che rappresentava un collegamento fondamentale tra le due regioni, è crollato in circostanze che sono attualmente oggetto di analisi da parte delle autorità competenti.

Durante il tavolo tecnico, sono stati esaminati i primi rilievi tecnici e discusse le modalità di intervento per la messa in sicurezza dell'area. Le istituzioni coinvolte hanno sottolineato l'urgente necessità di ripristinare la viabilità e di garantire la sicurezza dei cittadini. È stato dichiarato che "la priorità è assicurare la mobilità e la sicurezza della popolazione locale", evidenziando l'impegno congiunto per affrontare l'emergenza.

Impegno istituzionale e prospettive future

Il Comune di Montenero di Bisaccia, insieme alle autorità regionali e agli enti preposti alla gestione delle infrastrutture, ha avviato una dettagliata ricognizione dei danni e una valutazione delle possibili soluzioni tecniche.

Al tavolo tecnico hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, tecnici esperti e responsabili della protezione civile. Sono in corso ulteriori verifiche e indagini per stabilire le cause esatte del cedimento e per programmare gli interventi necessari al ripristino della struttura e alla riapertura del collegamento vitale tra Molise e Abruzzo.