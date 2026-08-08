Momenti di paura nella mattinata di sabato 8 agosto a Papanice, quartiere della città di Crotone, dove un violento incendio ha interessato un forno provocando danni alla struttura, in particolare al tetto. Le fiamme hanno fatto temere il coinvolgimento delle abitazioni vicine, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire rapidamente per contenere il rogo. L’emergenza ha inoltre provocato pesanti conseguenze sulla viabilità, con il traffico completamente paralizzato nel quartiere.

Vigili del Fuoco a Papanice, rischio per le case vicine: intervento celere degli uomini

Sul posto dell'incendio sono arrivati celermente i Vigili del Fuoco con due autobotti e un’autoscala. Le squadre hanno lavorato per spegnere l’incendio e impedire che le fiamme raggiungessero i tetti delle abitazioni limitrofe. Durante l’intervento sono emerse anche difficoltà legate alla rete antincendio: le tre colonnine presenti nel paese risultavano infatti prive dei relativi tappi, rubati in precedenza. Una criticità che ha complicato la gestione dell’emergenza.

Incendio a Papanice, traffico paralizzato e pullman spostati per precauzione

L’emergenza ha avuto ripercussioni immediate anche sulla circolazione stradale.

Carabinieri e Polizia Locale sono intervenuti sul posto per gestire il traffico e garantire le condizioni necessarie alle operazioni di soccorso. La viabilità veicolare è rimasta fortemente congestionata, fino alla completa paralisi in alcune zone. Per liberare l’area e agevolare gli interventi, i pullman sono stati spostati e parcheggiati nelle vicinanze del campo di bocce.

Le cause dell’incendio ancora da chiarire, indagini in corso

Grande attenzione è stata riservata agli edifici vicini al forno, con i Vigili del Fuoco impegnati a circoscrivere le fiamme e scongiurare la propagazione del rogo. Al momento restano da accertare le cause dell’incendio. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza dello stabile e gli accertamenti necessari a stabilire l’entità dei danni provocati dalle fiamme. Saranno le verifiche in corso a chiarire l’origine dell’incendio che ha seminato paura a Papanice.

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